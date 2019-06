lh, Novinky

„Je to kluk z ulice, který se vyzná. Nezáleží na tom, kolikrát padne na dno, vždycky se zvedne a jde dál,“ říká režisér filmu Asif Kapadia. „Není snadné ho mít rád a soucítit s ním. A přesto tento nedokonalý génius lidi fascinuje. Ať už ho budete milovat nebo nenávidět, málokdo na Diega Maradonu může zapomenout. Je to Diego proti Maradonovi a proti zbytku světa a je to neuvěřitelné,“ dodává Kapadia.

Diego Maradona zůstává modlou pro miliony fanoušků po celém světě, graffiti v Neapoli

FOTO: KVIFF Distribution

Dvojakost Diega Maradony nejlépe vystihl jeho bývalý osobní trenér Fernando Signorino: „Jako by se v něm skrývaly dvě osobnosti: pohodový, zábavný Diego a napružený zarputilec a věčný bojovník Maradona.“

Video

Diego Maradona – Trailer CZ

Autoři filmu zpracovali přes 500 hodin nevídaných filmových záběrů z archivu nejen samotného fotbalisty, ale i jeho exmanželky nebo tehdejšího lídra neapolských fotbalových fanoušků.

„Diváci uvidí třeba scénu, ve které si Diego užívá domácí pohodu s dětmi nebo hraje se ženou tenis. Pojedete s ním v autě, uvidíte jak mu při lékařské prohlídce berou krev. Je tam i záběr na okamžik, kdy hecuje tým před finálovým zápasem Světového poháru nebo hraje bowling. Většinu z těchto neuvěřitelných a exkluzivních záběrů dosud nikdo neviděl. Díky nim odhalujeme důležitá hlediska jeho spletitého životního příběhu,“ uvádí tvůrci filmu.

Diego Maradona se svými rodiči u moře

FOTO: KVIFF Distribution

Film Diego Maradona do českých kin film vstoupí 8. července v rámci akce Vary ve vašem kině labelu KVIFF Distribution.