Lenka Hloušková, Právo

Letošní novinkou je, že o ni budou soutěžit pouze celovečerní filmy z aktuální festivalové sezóny. Pro letošek jde o snímky vyrobené v letech 2018 nebo 2019, jejichž světová premiéra neproběhla dříve než před daty loňského, tedy 53. ročníku karlovarského festivalu. Důvodem je snaha zviditelnit nové filmy, pro jejichž tvůrce je uznání divácké popularity daleko cennější než pro tvůrce snímků již prověřených časem.

Každý rok se v hotelu Thermal, kam se během festivalu lístky vážejí, jich sejdou desítky tisíc. Tam se sčítají, aby ten poslední den věděli organizátoři akce, komu ocenění předají. Abyste o divácké ceně mohli rozhodnou i vy, stačí jediné: natrhnout papír v místě stupnice od 1 do 4. Jednoduše, známkujte zhlédnutý snímek jako ve škole.

Češi bodují, často

Výsledky hodnocení bývají leckdy překvapivé. Třeba loni, v drtivém finiši, vyhrála klasika, Rain Man (1988). Od diváků získal snímek o autistickém muži a jeho bratrovi známku 1,02. Dá se tedy říci, že se líbil skoro každému, kdo tehdy dorazil na promítání.

Dustin Hoffman a Tom Cruise ve filmu Rain Man.

FOTO: Profimedia.cz

Cenu Práva si na závěrečném vyhlášení převzal jeho režisér Barry Lavinson. Krátce před tím si povzdechl, že nic podobného by asi už v Americe natočil: „Je to příliš humanistické, takových filmů se dnes dělá v Hollywoodu málo. Trendy jsou superhrdinové, dobrodružné či hororové filmy.“

Zajímavé bylo loni i druhé místo. Rain Man porazil o šest setin bodu českou dvojdílnou televizní Duklu 61 o důlní tragédii v červenci 1961 v havířovském dole. Ta druhým místem jen stvrdila mnohokrát ověřenou skutečnost: návštěvníkům MMF KV se líbívají snímky, projekty z české produkce. Do loňské nejlepší desítky z pohledu diváků se jich dostalo pět.

Jana Synková jako babička v Chatě na prodej.

FOTO: CinemArt

Vedle novinky: komedie Tomáše Pavlíčka Chata na prodej (2018), která poté bodovala v kinech, to byly dva kusy ze zlatého kinematografického fondu: Lásky jedné plavovlásky (1965) režiséra Miloše Formana a Akumulátor 1 (1994) Jana Svěráka. Skončily v pořadí třetí, respektive pátý. Devátý pak byl loni dokument Šimona Šafránka King Skate o začátku skateboardingu u nás. Tvůrce za něj později dostal také Českého lva. Právě on potvrdil další z nepsaných pravidel festivalu, do kin se tam chodí hojně na dokumenty.

Tohle bude trhák

Divácká cena Práva je tak pro distributory signálem: z tohohle snímku může být hit. K čemuž dochází. Možná i proto, že lidé v posledních deseti letech často k vítězství dovedli komedie, ač, pravda, někdy hořké: Tohle je náš svět (2016), Revival (2013), Hasta la vista! (2012).

Revival

FOTO: KVIFF

Chcete dostat snímek, který jste právě zhlédli, do širšího povědomí? Neváhejte a vezměte si před vstupem do kinosálů od mladíků a slečen ve výrazných tričkách lístek. Papírky – mohou být i pomačkané, nicméně musí být správně natržené – odevzdejte při odchodu. Pospícháte? Tak je vhoďte do přichystaných krabic. Průběžné pořadí zveřejňuje ve speciální rubrice nejčtenější zpravodajský server u nás Novinky.cz, jeden z hlavních mediálních partnerů MFF KV.

„Zájem o hodnocení filmů je obrovský. Dá se říci, že každý rok slavíme rekord. V roce 2006 diváci odevzdali lístků 47 661, loni jich bylo 74 180,“ říká za vydavatele deníku Právo – dalšího hlavního mediálního partnera akce – šéfka útvaru vnějších vztahů Stanislava Zajícová.

Letos hlasování probíhá od pátku 28. června do soboty 6. července.

Vítězové Divácké ceny Práva