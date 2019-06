Zbyněk Vlasák, Právo

Černobílý snímek, který se odehrává v šedesátých letech v Oklahomě, již stihl zaujmout i americké kritiky. Například The Hollywood Reporter mluví o „nepopiratelném emocionálním tahu“, The Movie Cricket zase o „fantastickém hereckém obsazení“.

Vítejte na farmě



Už na začátku snímku se společně s dívkou Iris ocitáme na malé oklahomské farmě, kde kromě ní bydlí její alkoholická matka a dobrosrdečný, ale trochu jednoduchý otec.

Iris nosí brýle, staromódní účes a má problémy s inkontinencí. Přičemž ani jedno z toho jí ve školním kolektivu zrovna nepomáhá k oblíbenosti; naopak, ve třídě je jasným outsiderem.

Všechno se ale změní v okamžiku, kdy se ve městě i ve škole objeví tajemná Maggie. Tvrdí, že její otec fotografuje celebrity pro časopis Life a ona že už má v Kansasu domluvenou práci letušky, díky které se bude moci podívat do celého světa. A navzdory očekávání se Maggie nesblíží s nafoukanými hvězdami třídy, ale právě s nemluvnou Iris. Je však otázkou, kdo z nich dvou potřebuje víc pomoct.

„Hlavní postavy mého filmu se jako v mlze ztrácejí ve své vlastní touze,“ říká režisérka Martha Stephensová. „Maggie touží po tom, aby byla akceptována taková, jaká je, ale zároveň chce být vzornou dcerou, jež naplňuje očekávání svých rodičů. Iris zase vyhlíží jiný svět, takový, co zaznívá z jejího rádia, když ho v noci tajně poslouchá pod peřinou.“

Touhu jako klíčovou charakteristiku můžeme najít dokonce i u Irisiny alkoholické matky. Ta je plná hořkosti z vlastních nenaplněných dívčích snů. Už nikdy nezažije velkou romantickou lásku, po které v mládí toužila, už nikdy neopustí páchnoucí farmu, které se její manžel věnuje pomalu víc než jejich vztahu.

„Touha je součástí naší lidskosti, neustále si uvědomujeme, co v našich životech chybí,“ pokračuje Stephensová. „Metafyzičtí myslitelé čtou naše nekonečné hledání nějakého naplnění jako důkaz, že toužíme po něčem víc, než co nám může nabídnout náš svět. Vědci zase pozorují, že když nakonec dosáhneme toho, co chceme, uspokojí nás to jen na chvíli a rychle si vybereme něco nového, po čem můžeme toužit.“

O dívčím přátelství

Stephensová natočila autentický, ale zároveň snový snímek o dívčím přátelství, dospívání a emancipaci, který je kromě jiného krásný napohled, černobílou barvu tu podtrhuje úžasné světlo. A samozřejmě, jak už bylo řečeno, Stephensová měla šťastnou ruku i při výběru herců.

Zakřiknutou Iris si zahrála Kara Haywardová a Maggie ztvárnila Liana Liberatová. Haywardovou si můžete pamatovat z Až vyjde měsíc Wese Andersona, z Patersona od Jima Jarmusche nebo z oscarového Místa u moře. Liberatovou třeba ze Spisovatelů nebo ze seriálu Lehké jako pírko. Zajímavé je i obsazení Tonyho Halea do protiúlohy přísného otce Maggie, který nepřekvapivě nefotí herečky typu Marilyn Monroeové, ale pracuje jako fotograf výhradně v oblasti zemědělství.

Toužit po filmu Ke hvězdám už nemusíte dlouho. Bude ke zhlédnutí v tradičním termínu karlovarského festivalu na přelomu června a července. Na západě Čech bude americký snímek jistě patřit k favoritům klání o Křišťálový glóbus.