Věra Míšková, Právo

Šlo jak o představování snímků nových, tak teprve chystaných projektů.

Jeden z nich, filmovou podobu Čapkových Hovorů s TGM, představil režisér Jakub Červenka spolu s herci Martinem Hubou a Janem Budařem.

„Ten nápad se zrodil z myšlenky strávit hodinu a půl s Karlem Čapkem a Tomášem G. Masarykem, zažít jejich setkání 26. září 1928 v topolčianském zámeckém parku, což bylo Masarykovo letní sídlo,“ řekl Červenka a dodal, že scénář psal historik Pavel Kosatík a natáčelo se v autentickém prostředí na přelomu dubna a května.

Martin Huba, který si pro roli TGM nechal narůst typický masarykovský plnovous, řekl, že to byla velká čest i výzva. „Bylo to pro mě vzácné setkání a dozvěděl jsem se mnohem víc, než je obecné povědomí. Doufám, že filmem to obecné povědomí rozšíříme.“

Jan Budař zase přiznal, že to pro něj byla zlomová práce. „Poprvé jsem přijal za své, že proces sám je důležitější než výsledek, a dopřál jsem si hodně času. Strávil jsem s Karlem Čapkem dva měsíce příprav, velice se na film těším a věřím, že to bude unikátní dílo.“

Film bude mít premiéru 18. října, v den oficiálního prohlášení nezávislosti československého národa (Washingtonské deklarace), a Bontonfilm ho nasadí nejen do kin, ale počítá i se speciálními projekcemi a představeními pro školy.