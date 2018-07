Stanislav Dvořák, Novinky

Hlavní hrdinka Profilu Amy usiluje o stálé místo v jedné londýnské redakci a chce se prosadit odvážným, až šíleným projektem. Pomocí falešného facebookového profilu předstírá, že je mladá naivní nanynka, která obdivuje „odvážné“ muslimy v ISIS. Brzy ji kontaktuje terorista Bilel, který cítí snadnou kořist.

Bilel jí přes internet posílá obrázky koťátek a slibuje vše možné - dárky, krásný dům, manželství. Má to jedinou nevýhodu, mladá „muslimka“ by se musela přestěhovat do Sýrie.

Amy její reportáž úplně pohltí a začne se chovat neprofesionálně. Některé detaily jejího postupu jsou přinejmenším zarážející. Třeba to, proč se postava novinářky na teroristu tak emocionálně váže. Není to naivní školačka a na začátku sama říká, že jde o „narcistického puberťáka“. Zvláštní je i to, že celá akce není víc předem promyšlená nebo konzultovaná s ostatními novináři, kteří jsou experty na islám, s vedením média atd.

Špatně připravená Amy se dopouští bezpečnostních chyb, dokonce používá svůj vlastní mobil. Terorista ji přesto neprokoukne, i když má nový, tedy nevěrohodný profil na síti.

Příběh uhání dynamicky vpřed, dobře buduje napětí a využívá internetového prostředí. Celý film se odehrává na monitoru, což není samoúčelná hra, ale nutnost. Letos jde o jeden z nejoriginálnějších scénářů.

Celkové hodnocení: 75%