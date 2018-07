Rudolf Voleman, Právo

„Máme o něco méně lidí ve Stanovém městečku a rovněž tak na hostelu na Palachu. Je to asi o deset až patnáct procent,“ uvedl Lukáš Červený, ředitel městské společnosti KV City Centrum, která obě ubytovací zařízení na festivalu zajišťovala.

Ve Stanovém městečku se ubytovalo celkem 1600 baťůžkářů v jedenácti stech stanech. „Měli jsme tady návštěvníky dokonce až z Rwandy nebo třeba z Thajska. Také tu bylo hodně Američanů,“ prozradila recepční.

Jedinou nepříjemnost řešili ve Stanovém městečku s jedním z hostů, který si svérázně vysvětloval zákon o ochraně osobních údajů a odmítal se kvůli tomu dobrovolně zapsat do formuláře mezi ubytované. „Počasí ale bylo skvělé, nesfoukla nás vichřice, nevytopila povodeň, takže bylo fajn,“ dodal Červený.

Na kratší dobu



V hostelu na nábřeží Jana Palacha měli sice zhruba stejný počet ubytovaných, ale doba, na kterou se ubytovali, byla kratší v průměru než v roce loňském.

„Dříve jezdili hosté spíše na celý týden, a jak byly letos svátky v návaznosti na druhý víkend, tak přijeli ve dvou várkách,“ popisoval správce hostelu Vladimír Hůrka.

O tom, jak bude hostel fungovat, a jestli vůbec, je zatím těžké dopředu uvažovat, protože zatím není jasné, zda zahájí a popřípadě v jakém rozsahu plánovaná rekonstrukce objektu pro potřeby výuky fyzioterapie III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v nadcházejícím akademickém roce.

Naplnění? Ve vlnách



Naopak nejvyšší dosavadní návštěvnosti dosáhl hostel v budově Základní školy v ulici Dukelských hrdinů, která stojí hned vedle hlavní budovy magistrátu.

„V každém případě jsme měli větší zájem o ubytování. Naplněni jsme byli ve dvou vlnách. Ta první přišla se zahájením festivalu a druhá se stáními svátky,“ uvedla ředitelka školy Eva Doušová.

„Vše probíhalo bez problémů a lidi byli spokojení,“ dodala s tím, že kapacita hostelu byla v průměru vytížena na asi 90 %. „Dokonce prostor pro stany byl na dva tři dny tak vytížen, že jsme měli úplně plno. Přicházeli k nám lidé ze Stanového městečka, že to sice není u nás lepší, ale že to mají odsud blíže do města,“ popisovala Doušová.