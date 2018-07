Jan Škoda, Festivalový deník, lh, Novinky

Na festivalu se divákům vedle Roveru již Pattinson představil v netradičním westernu Dáma, v němž si zahrál zamilovaného muže, jehož láska zavede na Divoký západ.

Jenže tyhle city prožívá jen on... Dáma jeho srdce by ho nejraději vymazala z povrchu zemského.

Upíři? Neptejte se mě



O roli lesknoucího se upíra Edwarda Cullena z pětidílného globálního hitu Stmívání nemluví dvaatřicetiletý rodilý Londýňan Robert Pattinson úplně rád. Když se ho ale před dvěma lety server The Guardian zeptal, jak na přelomovou roli vzpomíná, odpověděl poměrně nečekaně: „Stmívání bylo to nejtěžší, co jsem kdy dělal.

Šlo o pět filmů, ve kterých moje postava neumírá. Kde je potom drama? Ničeho se nemusíte bát,“ sdělil. Díky Stmívání se nicméně stal světovou hvězdou a v profilovém rozhovoru pro server GQ třeba vzpomíná, jak si v restauracích měnil oblečení a objednával vždy několik Uberů, které pak kvůli paparazzi posílal různými směry.

Jenže pak se všechno změnilo. Stejně jako třeba Daniel Radcliffe (Harry Potter) nebo Jamie Dornan (pan Grey z Padesáti odstínů šedi) se rozhodl prosadit v menších projektech autorských režisérů mimo mainstream.

Miláček Cannes

A začal rovnou u svého oblíbence Davida Cronenberga, jenž ho obsadil do svého Cosmopolis, kde Pattinson představoval nihilistického finančníka, který během jízdy Manhattanem neopustí svoji limuzínu. Pak si zahrál i v jeho Mapách ke hvězdám – a návštěvníkům multiplexů se už neukázal.

Stejně jako představitelka jeho milé Belly ze Stmívání Kristen Stewart se stal miláčkem festivalu v Cannes, kde se promítal i dnes ve Varech uváděný Rover.

Na natáčení postapokalyptického westernu zavzpomínal v jednom z rozhovorů: „S Guyem Pearcem jsme točili na poušti, asi sedm hodin jízdy autem od Adelaide. I díky tomu jsme se do rolí šílených osob bez domova ponořili. V jeden moment jsme se na sebe podívali a uvědomili si, že už ani nehrajeme!“ sdělil Pattinson s vtipným detailem: „Poprvé jsem si mohl úplně v klidu odskočit venku, protože nikdo nekoukal.“

Ještě před pár lety přitom na natáčení v Central Parku dorazilo několik tisíc „čumilů“.

Další role? Náruživý kosmonaut



Zatím největší dojem Pattinson udělal loni s krimi Dobrý časy, v níž hraje drobného newyorského zlodějíčka Connieho, který se se svým postiženým bratrem Nickem rozhodne vyloupit banku. Byl z toho dvouhodinový vtahující trip snímaný ruční kamerou, v němž Pattinson dokázal vzbudit vztek, opovržení i dojetí.

Držitel Ceny prezidenta MFF KV se ale už zanedlouho představí v další nečekané, ambiciózní roli. V artové sci-fi Claire Denis High Life si má zahrát astronauta, na němž se provádí sexuální pokusy… Pattinson tedy bude znovu ve svém hereckém rejstříku překvapovat, ostatně přesně to miluje. „Když o vás mají lidé nějaké utkvělé představy, dává vám to velkou příležitost je šokovat,“ nechal se slyšet.