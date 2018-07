Lenka Hloušková, Novinky

Jednu z rolí ztvárnil populární herec Miroslav Hanuš. A to lékaře, alkoholika, který „ladí” závodníkovi formu.

Ten také přiznal, že nepatří k fanouškům ani cyklistiky a už vůbec ne sportu. Podle něj se od zásad zdravého života dávno zcela vzdálil.

„Celá společnost je založená až na adoraci výkonu. To mi přijde až úplně pitomý. A myslím si, že to prolnulo do sportu až tak, že sport není již tím, co bych mohl obdivovat, alespoň v té vrcholové fázi... Je to už byznys,” řekl na tiskovce mimo jiné Hanuš.

Hlavní hrdina Domestika se totiž snaží být nejlepší za každou cenu. A jelikož namáhavý trénink ani přísná životospráva ke kýžené výkonnosti nevedou, Roman si pořídí domů kyslíkový stan.

Upoutávka na film Domestik

„Přes obsesi sportovní kariérou ale nevidí, že jeho žena Šarlota marně touží po dítěti. Klaustrofobní drama o rozpadu těla i ducha v jednom manželství, které přidusil přístroj na okysličení krve,” uvádí ke snímku oficiální web festivalu.

Snímek byl natočený v jednom bytě. Originální je také hudba.