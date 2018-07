Stanislav Dvořák, Novinky

Jde o příběh dvou dospívajících kluků, kteří jedou v ukradeném autě za oblíbeným dědou. Cestou naberou stopařku, která je starší než oni, a právě se rozešla se svým milencem. Na cestě nesourodé trojice vznikají docela humorné situace .

„Film vznikal otevřeněji než jiné před tím, v tom smyslu, že jsme se drželi scénáře, ale do něj se vnášeli improvizace,“ uvedl Omerzu.

„Casting trval velmi dlouho, my jsme hledali kluky, kteří by mohli do filmu vnést něco svého. Když pracujete s neherci nebo dětmi, je to naprosto jiný způsob práce. Není jednoduché najít dva tak dobré kluky.“

Moment svobody



„Nás zajímal ten okamžik v jejich životě, kdy jsou asi nejsvobodnější. Nemohli utéct dřív a kdyby chtěli utéct později, tak by to tak taky nešlo, protože už by nebyli tak naivní a měli by holky,“ doplnil scenárista Petr Pýcha.

„Rozumím tomu, že se nechovají příkladně, ale hrozně jim držím palce a jdu s nimi. Kdyby mi bylo tolik jako jim, chtěl bych prožít to samé.“

Nejdůležitější roli měla vedle dvou kluků zkušenější herečka Eliška Křenková.

„Mě to posunulo herecky, koučovat někoho, tím spíše dva malý kluky nebo teenagery, je specifické, už jen pojmenovat to, co člověk dělá, říct to nahlas, je těžké. Když to máte říkat klukům, kteří nemají takovou slovní zásobu a tolik zkušeností, je to o dost těžší,“ popsala Eliška Křenková.

„Díky tomu jsem si sesumírovala dost věcí. Já s Olmem ráda pracuju, protože mi dokáže posunovat hranice, za které se mi už nechce, a to mě hrozně baví.“