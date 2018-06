Rudolf Voleman, Právo

Bez objednání je tradičně možné se ubytovat ve Stanovém městečku na přírodním koupališti Rolava v městské části Rybáře.

„Jsme připraveni a ve stejném režimu jako vloni,“ řekl Lukáš Červený, šéf městské společnosti KV City Centrum, která Stanové městečko provozuje. Městečko otvírá ve čtvrtek v 15 hodin a noc stojí 80 korun. Mezi doprovodné služby patří tradičně dobíjení telefonu a úschovna zavazadel.

Bez parkování, ale ve středu dění



„Bude vše jako vloni,“ uvedl za provozovatele hostelu v objektu bývalé školy na nábřeží Jana Palacha, který stojí nedaleko Thermalu, Vladimír Hůrka.

„Objednávek máme na ubytování skoro stejně jako vloni touto dobou. Máme objednáno asi tisíc pět set noclehů. Jsme tedy zhruba ze sedmdesáti procent obsazeni,“ pokračoval.

Podle něho se batůžkáři přihlašují na začátek festivalu a pak si pobyty doobjednávají. Platí se 180 korun plus 15 korun lázeňský poplatek. Parkovací místa ale k dispozici nejsou.

„Rezervací je tolik, že naplněnost dosahuje takřka osmdesáti procent,“ uvedla Eva Doušová, ředitelka školy v ulici Dukelských hrdinů, která funguje o MFF rovněž jako hostel. „Ceny jsme nezvedali,“ dodala.

„Parkuje se na školním hřišti, kde jsou auta zamčená a stojí pod halogeny, aby je nikdo nevykradl. Stanuje se na sousední travnaté ploše,“ připomněla ředitelka s tím, že hostel otvírá už ve čtvrtek odpoledne.

Hotely blízko centra obsazeny

Ubytování ve třílůžkových pokojích za jedenáct set na den za pokoj nabízí Domov mládeže pedagogické střední školy v karlovarské městské části Drahovice. Jenže na zahájení MFF je už všechno obsazeno. Volná místa jsou ale od čtvrtka 5. července, tedy na svátky.

„Zcela přesný přehled nemáme. My víme, že je vše už hodně obsazeno, když třeba zkoušíme pro klienty něco najít. Levnější ubytování je už spíše obsazeno. Buď jsou levné hostely a stanové městečko, a pak dražší hotely, ale to, co klienti hledají, tedy za slušnou cenu blízko centra, tak to už je bohužel dlouhodobě obsazeno,“ uvedla zaměstnankyně karlovarského infocentra.

Na festivalových webových stránkách je možné dohledat odkazy na ubytovatele nebo na agentury, které zprostředkovávají ubytování v Karlových Varech po dobu festivalu.

„Ubytování ještě k dispozici je,“ řekla Markéta Jiříková z festivalové agentury Aservices.

„Nejlevnější je ovšem vyprodáno a střední třída k dispozici je. Tam se pohybují ceny kolem dvou tisíc korun za noc,“ dodala.