„Chodím k nástěnce hlavně kvůli lístkům. Objevila jsem tady jeden lístek na sobotu na film, takže jsem spokojená,“ uvedla Kamila.

Inzerátů jsou na stěně Thermalu desítky. „Sháníme do páru druhý lístek na Breaking News. Klidně připlatíme,“ píše se na jednom z nich. Další inzerát hledá lístky hned na čtyři filmy pro dvě osoby.

Jiný nabízí za dva lístky na čtvrtek jeden z pěti jiných filmů. Inzerát je dokonce vytištěn na počítači a lze z něj odtrhávat telefonní čísla. Jiný inzerent hledá vstupenku na zakončení MFF.

Frčí spolujízda



Zhruba polovina inzerátů hledá nebo nabízí služby. „Spolujízda do Prahy. Dvě volná místa. Cena 150 korun osoba,“ hlásá jeden z nich. „Můj kamarád se chystá jet na konci festivalu do Prahy autem a já koukám, že by mohl vzít s sebou tuhle slečnu, která tady hledá odvoz,“ ukazovala prstem na další inzerát Lenka.

Patnáct set korun za noc chce inzerent za pronájem bytu 2+1 na jednu noc. Byt má být jen tři minuty chůze od Vřídla.

Výjimečný je svým způsobem provedení i předmětem hledání další inzerát, prostřednictvím kterého hledá jeho autor své ztracené pouzdro na brýle. Pouzdro je na inzerátu černým fixem ručně nakreslené, ale z nákresu je sotva rozeznat jeho tvar. I když připomíná spíše krajíc chleba, bude mít třeba nakonec inzerent štěstí a pouzdro se najde.