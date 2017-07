Lajka byla psí kosmonautka, kterou vystřelil do vesmíru Sovětský Svaz. Film Lajka se vyvinul z divadelní hry pro děti, příběh se ale radikálně proměnil.

„Když jsem začínal, tak tam ještě byla Čína, ale pak jsem si uvědomil, že by to nebyla sranda na čínskou kosmonautiku, ale propaganda čínské kosmonautiky. Taže jsem za běhu jednu poměrně důležitou postavu zrušil. Gagarina jsme přejmenovali na Jurije Levobočkina a má protějšek Neila Knockouta,“ vylíčil dlouholetý vývoj s úsměvem Klimt.

Karel Zima hrál (s loutkou) kosmonauta už v divadle. ”Původně to byl vesmírný sci-fi erotický muzikál, já jsem hrál Gagarina, to byl stejný parchant jako Levobočkin. Tam se nic nezměnilo. Je to takový namyšlený „taváryš“, řekl Zima.

Všechny lidské postavy jsou záporné



„Ale není to černobílá postava, má široké ruské otevřené srdce, to jo, ale je ochoten zvířata mrazit a péct! Pro útěchu Karla musím říct, že všechny lidské postavy v tom filmu jsou záporné postavy,“ usmál se Klimt, který je pověstný neuvěřitelnou pečlivostí a pomalostí, s jakou pracuje.

„Já myslím, že sci-fi není jen film, ale mně přijde jako sci-fi jeho řemeslo a jeho život. On dokáže deset let na něčem dělat. On nás třeba zavolal po třech, čtyřech letech: Hele Karle, potřeboval bych něco namluvit. Člověk na to zapomene a on zase zavolá za tři roky, že chce namluvit Gagarina. A já: Ty to ještě děláš?“ vylíčil spolupráci Zima.

„On vypadá jako normální člověk, ale animátoři z podstaty nejsou normální, a Aurel zvlášť, protože já jsem se nikdy nevěnoval nějaké práci déle než půl roku. Film se točí půl roku,“ dodal Zima.