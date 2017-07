Stylerová, jež je manželkou zpěváka Stinga, sáhla po námětu spadajícího do tzv. Coming of age (přechod, často komplikovaný, teenagerů z dětství do dospělosti - pozn.) a zpracovala příběh kluka Billyho, který je spolužáky ‚trestán‘ za svou jinakost spočívající mimo jiné v extravagantním oblékání. Billy ale za svou jedinečnost bojuje a nehodlá se vzdát.

„Děkuji moc za velmi vřelé přijetí a děkuji, že jste se dnes přišli podívat na film Obludárium, který, jak doufám, se vám bude líbit,“ řekla Stylerová.

Jí samotné se velmi líbilo karlovarské divadlo, byla jím unešená.

Z karlovarského divadla byla Stylerová nadšená.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Je to tu nádherné, jsem poctěná, že tu mohu být,“ uvedla a poslední ze tří projekcí tohoto filmu na karlovarském festivalu zhlédla spolu s diváky.

Trudie Stylerová začala kariéru jako divadelní a filmová herečka, od devadesátých let se věnuje produkci. Svůj celovečerní režijní debut Obludárium představila na letošním Berlinale.