Vorlíčka na scéně Městského divadla ve Varech, kde se film ve čtvrtek promítal, přivítali Marek Eben a Jiří Bartoška.

„Je pro mne velkou ctí v rámci 52. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary ocenit a pozvat na jeviště velkého československého režiséra,“ uvedl Vorlíčka Bartoška.

Zaplněné divadlo mu následně několik minut vestoje aplaudovalo.

„Všechny vás zdravím. Na plátně proběhl pěkný kousek mého života,“ řekl režisér k medailonku sestříhanému z jeho filmů.

„Musím se přiznat, že při práci na filmech, které se tady ukázaly, jsem se celý život výborně bavil. A ještě jsem za to byl placený,“ vyprávěl a přítomné překladatelce dal dlouhými, ale krásnými pasážemi docela zabrat.

„Já vám děkuji za potlesk, ten je bez překladu a zněl skoro úplně česky. To byl český potlesk a já vám za něj moc děkuju,“ rozesmál po jedné takové publikum.

Václav Vorlíček s Jiřím Bartoškou při příjezdu do Městského divadla v Karlových Varech

„Film, který uvidíte, je starý 52 let, jestli jsem dobře počítal. V té době jsem přišel s nápadem, že by se daly komiksové figurky nějakým způsobem uvolnit z toho komiksu a vniknout mezi lidi, za Milošem Macourkem, o němž jsem věděl, že má smysl pro humor. A tak jsme se domluvili, že to podržíme jako nápad, nikomu to neprozradíme a časem, až budeme mít oba čas, tak pojedeme k němu na chalupu a tam to napíšeme,“ vyprávěl.

Jiřímu Bartoškovi ovšem navrhl, aby byl na festivalu uveden jiný jeho snímek - Pane, vy jste vdova. „Protože to považuju za nepropracovanější komedii,“ vysvětlil.

Z filmu Kdo chce zabít Jessii?, jenž byl příležitostí pro Olgu Schoberovou.

„Ale Jiří (Bartoška - pozn. red.) řekl: ‚No jo, ale ty jsi dějiny, tak to bude černobílý‘,“ dodal Vorlíček a zavzpomínal i na zájem ze strany americké produkce. Kvůli událostem v srpnu 68 ale spolupráce nebyla dotažena do konce.