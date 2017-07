Snímek vznikl pod taktovkou hollywoodského režiséra Roberta Dornhelma, který měl na jeho zhotovení k dispozici 46 natáčecích dnů. Nejdéle – celkem tři týdny – štáb natáčel na zámku v Kroměříži. Ten se společně se zámkem ve Valticích proměnil na císařský Hofburg.

Natáčení skončilo před pár dny. Teď Dornhelm míří s materiálem do střižny. Producenti, k nimž patří i Česká televize, doufají, že premiéru Marie Terezie stihnou ještě letos.

Marie Luise Stockingerová

FOTO: Česká televize

Hlavní roli jedné z nejvýznamnějších postav evropské historie svěřil režisér Rakušance Marii Luise Stockingerové. Ta k ní říká: „Byla to mladá žena, stejně jako jsem já, a zažívala situace, se kterými se snažím vypořádat po svém. Existují o ní dokumenty a životopisy, ale ty napovídají jen o části její osobnosti.“

Novinkám.cz také prozradila, že původně dělala casting na jinou roli: „Výběr trval rok. A já jsem o tom moc nepřemýšlela… Pak mě pozvali do Prahy a já už tušila, že se něco změnilo, že to bude něco většího.“ A jak je pro Rakušany důležitá Marie Terezie, která se narodila právě před třemi sty lety? „Muzea jsou nyní plná Marie Terezie. Můžete v podstatě vejít kamkoliv a všude bude.“ Marie Luise Stockingerová pak rozhodně dodala, že by v téhle době rozhodně žít nechtěla.

Narovnaný díky podpatkům



Jejího manžela, tedy Františka Štěpána Lotrinského, si zahraje Vojtěch Kotek. A co má společného s rolí? „Byl to hodně životný člověk, energický. Miloval život. Miloval všechny věci, co jsou s ním spojené… Miloval svoje děti. Tyhle věci jsou mi na něm sympatické, jsou mi blízké.“

Přiznal, že se při natáčení nejdřív dobře bavil, protože německy mluvící herci netušili, že jim rozumí. A doplnil: „Vyhovovalo mi to. Když vám někdo odpovídá, máte s někým dialog před kamerou, jste zvyklý poslouchat to, co říká. A když na vás najednou mluví úplně cizím jazykem, tak vás to strašně rozhazuje… V dialozích s Marií jsem to tak měl snazší. No a pak samozřejmě přišli Maďaři. A to už vážně nešlo.“

Vojtěch Kotek při natáčení.

FOTO: Česká televize

Doplnil, že si musel zvykat i na netradiční oblečení a vysoké boty: „Ten kostým více méně spočívá v botách na podpatku. A v několikavrstvém vypasovaném kostýmku… Mně to pomáhalo v tom, že mě ty věci nutily stát opravdu rovně, vzpřímeně… Normálně jsem takový trochu vypuštěný. A máma to na mně nesnáší… A ty podpatky? Věděl jsem, že to bude složitý, tak jsem si boty vzal domů a chodil jsem v nich, co to šlo… Ze začátku se mi zvrtávala noha. Ale zvyknul jsem si a pak už jsem běhal jako kamzík.“

Zuzana Stivínová jako matka

Matku Marie Terezie – manželku Karla VI. Alžbětu Kristýnu – si zahrála Zuzana Stivínová. „Do role mě navrhla Česká televize. Pana režiséra jsem zaujala a už se nerozhodovalo o někom jiném,“ prozradila a dodala, že první díl bude hodně o ní: „Je to trošku smutná, někdy až tragikomická osoba. Trošku moc pije, ale i v době nástupu Marie Terezie na trůn je stále královna.“

Video

Zuzana Stivínová hrála matku Marie Terezie, kterou ztvárňuje Rakušanka Marie Luise Stockingerová.

Na svou roli se připravovala hlavně studiem knih. Ví o ní mimo jiné, že ráda pila tokajské. „Říkalo se, že právě tokajské je na potenci, ale pak se jí z té medicíny stala droga.“

Minisérie Marie Terezie je dosud nejrozsáhlejší koprodukcí České televize. Kromě ní se na ní podílely slovenská RTVS, maďarská MTVA a rakouská ORF. Při natáčení tak zněla na place směsice jazyků: čeština, slovenština, maďarština a němčina. A jak se dorozumívali? „No přece anglicky,“ shodli se Stockingerová, Stivínová a Kotek.