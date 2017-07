Scenáristovi (Peter Balko) se podařilo napsat zábavnou hlavní postavu. Adam (Tomáš Maštalír) je hlavou rozpadající se rodiny a menšího gangu pašeráků cigaret na slovensko-ukrajinské hranici, kterému se věci vymykají z rukou.

Se zpřísněním ostrahy hranic se jeho kšeft ocitl v ohrožení, nechce však obchodovat s tvrdými drogami, k čemuž ho nutí ostatní kumpáni.

Film bude mít v českých a slovenských kinech premiéru 3. srpna. Tu mezinárodní si odbude právě na MFF KV, a to v pondělí od 20. hodin ve Velkém sále hotelu Thermal.

Mafiáni uprostřed přírody

Adam, který žije se ženou (Zuzana Fialová) a matkou (Emília Vašáryová), se snaží vypadat jako „supertvrďák“, ale nedaří se mu to. Má v sobě zuřivost, ale i citlivost, které se bojí, protože by ho mohla připravit o autoritu. Dospívající dcera ho nerespektuje a navíc otěhotní s naivním chlapcem ze sousedství, kterého on odmítá. Nemá moc peněz a dostává se do neřešitelné situace.

Mafiánské stříhání prstů

FOTO: Wandal Production

Čára se rozjíždí jako běžný krimi thriller, ale tu a tam překvapí fóry, jaké známe z amerických krimi komedií nebo z Kusturicových balkánských divočin. Brutalita se ojediněle mísí s gagy přihlouplých mafiánů nebo policistů.

Scénář místy zabředá do mafiánských klišé a nastylizované dialogy zločinců znějí až příliš připraveně, Čáře ale nelze upřít atmosféru, kterou podporuje skvělá „východňárská“ hudba či záběry kostelů, přírody a romských dětí. V posledním případě je ale škoda, že motiv není pořádně využit, krátce se vynoří a hned zase záhadně zanoří, aniž by nějak ovlivnil příběh.

Čára určitě není nudná a pro českého diváka má i jistou exotickou příchuť, protože východní Slovensko skutečně není ČR, ať už jde o mentalitu lidí nebo o přírodu.

Celkové hodnocení: 65%