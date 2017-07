Thurmanová si vymínila, že se před natáčením nebude fotit. Jediným médiem, které smělo uvnitř divadla pořizovat obrázky, se tak stala Česká televize, která daný díl bude vysílat.

V Česku už byla

Marku Ebenovi se hollywoodská star svěřila, že před kamerou strávila velkou část svého života. První film natočila již v šestnácti letech. Při rozhovoru rovněž zmínila, že v Česku není kvůli své práci poprvé. V 90. letech u nás natáčela Bídníky (rok 1998 – pozn. red.). A moc se jí v ČR tehdy líbilo.

V souvislosti s profesí zavzpomínala také na své nedávné členství v porotě na filmovém festivalu v Cannes: „Je to výjimečná pocta být v podobné situaci… Festivaly jsou nesmírně důležité pro podporu filmů i filmařů.“

Na otázku, kolik postav během své kariéry v nejrůznějších rolích vlastně zabila, odpověděla se smíchem, že to nikdy nepočítala, protože pro ni „byly vždy důležitější věci“. A co podobným scénám říkal její otec, buddhistický mnich? Prý to neví: „Nepamatuji si.“

Na doplňující zjišťování, jak dlouho bojové scény zpravidla před první klapkou cvičila, aby pak při nich nevypadala směšně, vtipně reagovala: „Musíte přeci vše dělat pořádně, jinak budete směšní.“ Nicméně Marka Ebena ujistila, že v herecké branži musíte brát vážně i natáčení komedie, aby byla dobrá.

Máma? Modelka

Během talk show vyšlo najevo, že máma Umy Thurmanové byla velmi úspěšná modelka. Nicméně ona do branže - přes jisté koketování s ní - nikdy plně nevstoupila. Na doplňující Ebenův dotaz, zda byla modelkou i babička, odpověděla rozhodně: „Ne. Ona byla švédská sochařka.“

Moderátor se jí vzápětí přiznal, že informaci získal z internetu. Následně se shodli, že právě tomuto zdroji opravdu v lecčems věřit nelze. Herečka naopak potvrdila jeho informaci, že její první brigáda byla v čínské restauraci, kam nastoupila ve svých dvanácti letech. „Propustili mě ale za čtyři týdny… Byla jsem sice vysoká, ale pořád mi bylo dvanáct,“ podotkla.

Když se jí moderátor snažil vysvětlit české sousloví „slabý čaj“, příliš neuspěl. Nejdřív zjišťovala, proč má rád špatný čaj, aby shrnula, že mimo Anglii je vlastně čaj špatný skoro všude.

A jestli někdy tahle kráska předpokládala, že se stane slavnou, součástí klasické filmové historie? „Ne, nikdy. Když něco předpokládáte, většinou toho nedosáhnete,“ podotkla. V rámci rekapitulace dlouhé kariéry padl i dotaz na snímky, které mají nejraději její tři děti. V tu chvíli se ozvalo z publika: „Pulp Fiction“. „To je můj syn,“ podotkla ona s pohledem směřujícím na divadelní balkón, kde mladík seděl.

Bojovnice? Pomohla ženám

Slavná herečka se také svěřila, že po odvysílání snímků, v nichž hraje bojovnici, silnou ženu, ji další ženy začaly kontaktovat a svěřovat se, jak jim pomohla. Právě díky nim dokázaly odejít z nefungujícího vztahu, kde je partner omezoval. „Tyhle mé role jim daly energii, aby přežily,“ shrnula.

„Možná, že díky ní své muže zabily,“ podotkl sarkasticky Eben. Načež Thurmanová začala zjišťovat, zda náhodou i on nemá strach o život. Moderátor ji v závěru pořadu ujistil, že je šťastně ženatý. A že se manželky nebojí 35 let…