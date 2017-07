RECENZE: Whitney byla geniální i slabá. Film dojal Vary

Celovečerní dokument Nicka Broomfielda a Rudiho Dolezala: Whitney: Can I Be Me (Whitney: Být sama sebou) dohání slabší povahy k slzám. Nevynechává žádný detail z dětství a kariéry jedné z nejlepších popových zpěvaček 20. století, která předčasně zemřela. A přesvědčivě ukazuje, proč to jinak dopadnout nemohlo.