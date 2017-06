„Dobrý večer dámy a pánové, jsem rád, že vás mohu uvítat na zahájení 52. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech,“ řekl prezident karlovarského festivalu Jiří Bartoška.

Cenu prezidenta karlovarského festivalu od něj převzal americký herec Casey Affleck. „To je krásné,“ reagoval Affleck na cenu.

Casey Affleck přijímá cenu z rukou Jiřího Bartošky.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Díky, že jste mě pozvali na toto krásné místo, do tohoto elegantního kina. Je to pocta... každý, kdo pracuje v umění, ví, že musíte trávit život děláním věcí, které pravděpodobně lidi neuvidí a nebudou se jim líbit tak jako vám, ale to je OK.“

Jsem vděčná publiku



Cenu prezidenta karlovarského festivalu dostala také legendární hollywoodská herečka Uma Thurmanová.

„Díky, je to nádherné, díky moc. Díky krásnému festivalu a díky vám, pane prezidente,“ řekla herečka.

Thurmanová převzala cenu z rukou prezidenta festivalu Jiřího Bartošky.

FOTO: Petr Horník, Právo

Uma Thurmanová před karlovarským hotelem Thermal

FOTO: Právo

Uma Thurmanová po boku Jiřího Bartošky a své dcery Luny.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Uma Thurmanová poklekla před Jiřím Bartoškou.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Právě publikum nám dovoluje dělat to, co milujeme. Jsem tak vděčná publiku. Jsem vděčná, že třicet let dělám to, co miluju, a že mám tři zdravé krásné děti. To je moje největší umělecké dílo,“ dodala.

Skladatel filmové hudby James Newton Howard dostal cenu za mimořádný přínos světovému filmu. ”Napsal jsem si foneticky, jak se česky řekne děkuji. Tak děkuji!“ řekl Howard.

James Newton Howard přebral cenu z rukou prezidenta festivalu Jiřího Bartošky.

FOTO: Petr Horník, Právo

James Newton Howard s doprovodem přichází na slavnostní zahájení 52. ročníku MFF KV.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Chci pogratulovat Umě a Caseymu, bez herců bych totiž neměl práci. Obdivoval jsem vaši práci mnoho let. A díky Jiří a Marku, díky všem na festivalu.“

Po krátké show bratrů Cabanů Zavěšený horor moderátor Marek Eben přivítal hosty, zejména ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou, místopředsedu vlády Pavla Bělobrádka, hejtmanku Karlovarského kraje Janu Vildumetzovou, primátora města Karlovy Vary Petra Kulhánka či Lívii Klausovou a Dagmar Havlovou. Později ale dodal, že se spletl. Dagmar Havlová nepřijela.

Video

Záznam ze slavnostního zahájení MFF KV 2017

Poté představil členy festivalových porot. V hlavní porotě zasedne herečka a scenáristka Anna Brüggemannová z Německa. Sarah Flacková je v New Yorku žijící střihačka, mimo jiné držitelka ceny BAFTA.

Dalšími členy poroty budou kolumbijský režisér Ciro Guerra, uznávaný producent Michel Merkt žijící v Monaku nebo slovenský scenárista, producent a novinář Štefan Uhrík.

V porotě Na východ od západu zasednou dramaturg a filmař Evrim Ersoy, propagátorka filmů Cosima Finkbeinerová, režisérka Rusudan Glurjidzeová, festivalový organizátor a publicista Igor Soukmanov a česká producentka Karla Stojáková.

V porotě dokumentárních filmů pak zasednou dramaturg Roberto Cueto, střihačka Anne Fabiniová a producentka Pavla Janoušková Kubečková.