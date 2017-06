„Jsem tady už od pěti odpoledne, abych tady byl první. Chystám se jít hlavně na půlnoční filmy, o které je vždycky velký zájem,“ uvedl Pavel Kryl z Karlových Varů.

Ve frontě seděl na kempinkové židličce. Na festival se chystá už počtvrté v řadě. „Těším se zejména na Umu Thurmanovou, kterou znám z filmu Kill Bill,“ dodal mladík.

Noc ve frontě



V půl desáté večer přijela do Karlových Varů pětičlenná skupinka studentů z Plzně. „Jsme tady poprvé a chceme si to užít od začátku až do konce. Když už, tak pořádně,“ uvedl student Pavel.

„Do tří jsme klábosili a pak jsme spali. V osm ráno už nám byla trochu zima,“ popisoval, jaké to bylo být celou noc ve frontě. „Chceme jít na Obchod na korze a na film Limonádový Joe. Je to pro nás kouzlo, dosud jsme je neviděli na pořádném plátně,“ uvedla studentka Eliška.

„Přišla jsem se sestrou ve středu kolem sedmé hodiny, abychom tady byly mezi prvními,“ uvedla slečna Veronika z Karlových Varů, která se chystá jít každý den na čtyři filmy.

Se sestrou dostala od organizátorů festivalu akreditace, protože stály ve frontě mezi prvními třemi.

Déšť nevadil



„Prvním třem jsme dali akreditace a zbylým jsme rozdali hrnečky, katalogy, aby si mohli vybrat filmy, a podobně,“ uvedl šéf produkce festivalu Petr Lintimer.

„Myslím, že fronta je tak asi stejně dlouhá jako vloni. Je to hezké vidět, že v tomto počasí tady stojí tři sta lidí, a ještě jsme ani neotevřeli,“ hodnotil Lintimer krátce před devátou hodinou ráno.