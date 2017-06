Americký herec, komik a scenárista Kumail Nanjiani zde dostal příležitost vyprávět svůj vlastní příběh, který originalitou překonává jakoukoli fikci, a rovnou se sám zhostil hlavní role.

Snímek o vztahu Kumaila a Emily, který naruší záhadná nemoc a následně umělý spánek hlavní hrdinky, překvapil letos na festivalu v Sundance a kritici mu předpovídají osud nejúspěšnější romantické komedie letošního roku.

Scénář je společným dílem skutečných hrdinů příběhu.

Nepravděpodobný, ale skutečný



S Nanjianim se producent Judd Apatow seznámil při natáčení romantické komedie Zásnuby na dobu neurčitou, ale na bližší spolupráci se domluvili až v roce 2012, kdy se setkali v konverzačním podcastu You Made It Weird.

Komedie inspirovaná skutečným neuvěřitelným příběhem. Pěkně blbě.

Právě tehdy zjistili, že mají společné zájmy. Nikdo z nich v té době ale netušil, že námětem jejich filmu se stane jeden z nejzásadnějších příběhů Nanjianiho skutečného života.

Nepravděpodobný, ale reálný příběh o tom, co se odehrálo od chvíle, kdy na Nanjianiho pokřikovala jeho skutečná žena Emily Gordonová během jeho stand-up vystoupení v Chicagu, až po divokou jízdu, jež skončila jejich svatbou, byl pouze jedním z pěti návrhů, které Nanjiani Apatowovi přinesl.

V kinech od 10. července



Gordonovou si ve filmu zahrála Zoe Kazanová a Kumaila Nanjianiho on sám.

Jeho příběh Apatowa ohromil. „Připadalo mi to neuvěřitelné – nikdy bych nevěřil, že by se někdo mohl zamilovat do někoho, kdo leží v kómatu,“ popisuje Apatow. Podobně příběh pohltil i ostatní tvůrce. „Spadla nám čelist až na zem,“ vzpomíná Apatowův spolupracovník, producent Barry Mendel.

Kolem 30 vybraných českých kin komedii odpromítá už od 10. července, bezprostředně po karlovarském festivalu, díky akci Vary ve vašem kině distribučního labelu KVIFF Distribution. Do všech kin v ČR pak Pěkně blbě vstoupí ve čtvrtek 13. července.