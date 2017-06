Cenu za nejlepší kameru si z newyorského festivalu Tribeca odnesl estonský koprodukční snímek Listopad (r. Rainer Sarnet), který nás zavádí do přízračného světa pohanského venkova, kde řádí vlkodlaci, mor a hlavním hrdinům se jen stěží daří najít opravdovou lásku.

Zvláštní cenu poroty si z festivalu Sundance odnesla černohumorná komedie V pohodě (r. Jun Geng), ve které zdánlivě nevinný příjezd prodejce mýdla do téměř opuštěné vesnice na severu Číny spustí vlnu bizarních situací.

Další titul vnese do festivalových kin atmosféru drsné irské krajiny, jíž jsou věnovány písně místního muzikanta Joea Heaneyho. Vizuálně vybroušený černobílý snímek Píseň ze žuly (r. Pat Collins) byl ve světové premiéře uveden na americkém festivalu South by Southwest.

Na festivalu v Hongkongu započal svou festivalovou kariéru snímek Juze (r. Miransha Naik), který sleduje snahu dospívajícího Santoshe vymanit se z prostředí slumu a začít nový život v lepších podmínkách.