Za avantgardou. Martin Macháček o Divadelním festivalu v Kutné Hoře

V průběhu let se k pořadatelům přidalo také pražské exstrašnické Divadlo X10, nyní působící v Domě uměleckého průmyslu na Národní třídě, loni Kulturní invazi zcela nahradilo a k výkvětu domácí divadelní alternativy se začaly přidávat i jiné než pouze tuzemské soubory.

Během prvního ročníku objekt vypadal jako pomalu se rozkládající, na pospas divoké květeně vystavené ruiny s hrubě navrženými stavebními prvky. Brodit se v průběhu happeningu Pivovaryš režiséra Michala Háby mezi metrovými trsy trávy a posléze s pivem dobrodružně vnikat do sklepa, to byla ta správná „známka punku“. Budova se nicméně během posledních několika let výrazně proměnila a díky novým stropům už nepřipomíná cedník. Areál coby rozsáhlé, variabilní hřiště poskytuje týmu i divadelníkům více možností. Celý prostor včetně velkého dvora využili třeba Kryštof Pavelka s režisérem Adamem Skalou pro svou loňskou upírskou site-specific hříčku Svatá Barbora: Vampire Hunter.