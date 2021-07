Sloupek Štefana Švece: Kdo bude knězem

Monsignore Orosch je muž pevných zásad. Ve svém úřadě už osm let dělá všechno tak, aby to bylo opačně, než zavedl arcibiskup Bezák. Dokázal vyhubit i tak nevinnou a populární akci, jako je Noc kostelů.

Orosch je, jak jinak, výraznou tváří slovenského anti-LGBT hnutí. Kde může, rád promluví o choré ideologii sexuálních anomálií, případně o homoherezi. V předmluvě, kterou letos napsal do knihy Levanduľová mafia, se můžeme dočíst, co ho k tomuto postoji vede:

Už na strednej škole som sa stretol s profesorom matematiky, ktorý mal veľmi prefíkaný spôsob, ako sa dostať do blízkosti k žiakom, 15 až 17-ročným mládencom. Podľa neho neovládali matematiku a vymyslel si, že musia povinne chodiť na popoludňajšie doučovanie. Na tento účel si vybral najväčšiu triedu, v ktorej sa vyučovala chémia, takže vzdialenosť od tabule k poslednej lavici bola veľká. Stoličky vždy starostlivo povykladal na lavice a počas riešenia matematickej rovnice jedného zo žiakov pri tabuli, pomaly sa presúval k tomu druhému na konci triedy. Bol asi päťdesiatnik, korpulentnejšej postavy a vpredu mu chýbalo niekoľko zubov. Keď sa raz priblížil aj ku mne, zacítil som alkohol z jeho dychu. Zápach alkoholu a k tomu svietiace oči či tvár so štrbavým úsmevom sa mi na celý život vryli do pamäti. Keď sa ma dotkol, vyskočil som z lavice, odsotil som ho a utekal preč z triedy, lebo som dostal veľkú žalúdočnú nevoľnosť. (…) Priznávam, že táto moja skúsenosť zanechala vo mne na celý život taký vnútorný odpor ku nezriadenému správaniu „inak orientovaných osôb“, že ma to neskôr viedlo k prísnemu a nekompromisnému riešeniu prípadov týchto osôb aj v radoch klerikov.