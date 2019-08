Sloupek Jakuba Šofara: Revoluční plátýnka. Nad knižním rozhovorem s Martinem M. Šimečkou

Co mě nejvíc oslovilo? To, co je už v názvu knihy. Jak se Nejsme jako oni, heslo, které jsme skandovali v roce 1989, časem obrátilo proti nám. Protože my opravdu Jsme jako oni, matematicky zkráceno Jsme oni. Aniž bych rozporoval význam té paroly před třiceti lety, tak dnes, když už se dávno nepoužívá, po jejím vyslovení cítím trpkost. Už tehdy bylo to označení především přáním, skutečnost mu neodpovídala. Ta věta měla emancipační, burcující potenciál a symboliku – ale byla falešná. A lhát se nemá, ani pro dobrou věc. Nebo jen hodně málo.