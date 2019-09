Rozpoutat revoluci sám v sobě. Petr Fischer nad filmem Fabrika

TINA, there is no alternative, neexistuje žádná alternativa, píší dnes na zdech svých facebooků minulí revolucionáři, kteří se o změnu snažili, ale kapitalistický samopohyb – abychom použili pojem Václava Havla převzatý od filosofa Josefa Šafaříka – byl silnější.

Bykovova alegorie osudového akronymu TINA však není úplně bezútěšná. Nekončí pouze bolestným zjištěním, že revoluce není možná, protože otroci, šroubky v Systému, my všichni se neumíme vzbouřit, neboť strach z obětí, násilí, chaosu a smrti je silnější. Je zde i naděje. V boji na život a na smrt, v němž se střet mezi Pánem a Rabem historicky odehrává, totiž dochází k proměně jednotlivých aktérů. Jen to není proměna masová, ale individuální.

Film Fabrika má sice půdorys velkého dramatu, ale je to i svižná akční podívaná plná překvapení a zvratů, do níž vstupuje rovněž aktuální sociální rozměr a reflexe reality současného Ruska; jakkoliv sám autor tvrdí, že jde o sci-fi, o metaforu toho, jak to s námi jednou může dopadnout, jestli „něco“ neuděláme. Všechny tyto vrstvy dokážou hrát spolu, což je mimo jiné i účinkem vtahující industriální hudby kovů a strojů, skvěle ale funguje i každá vrstva zvlášť. Cesty interpretace se množí a množí. Bykov je v tomto směru dobrý žák Umberta Eca, protože jen málokterý film dnešní produkce dokáže tak přesně naplnit to, čemu Eco říkal opera aperta neboli otevřené dílo.