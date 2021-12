Odysseus už domů nemusí. Kunderovo Nevědění se dočkalo českého překladu

Klíčovou roli u Kundery hraje propojení času a místa, které je jakýmsi osudovým znamením, z něhož se nemůžeme vyvléknout, které však zároveň v nezastavitelném veletoku času mizí kdesi v zapomnění. Co udržíme z časomísta? Co udržíme ze sebe, když neustále odtékáme do minulosti, kterou si už nikdy nemůžeme přivlastnit?

Překladatelka Anna Kareninová, jež od Milana Kundery a jeho ženy Věry dostala souhlas s převedením autorových francouzsky psaných románů do češtiny, zvolila název Nevědění, i když originální titul L’ignorance dával možností více. Nevědomost by ale naznačovala skoro až studijní neznalost, Ignorance nezájem něco se dozvědět – a ani o jedno v románu tolik nejde.

Volba podstatného jména Nevědění zachovává trvalost lidského omezení vnímat minulost jako kontinuitu času, protože spojitost a udržitelnost lidského já jsou dány toliko schopností nepamatovat si, připouštět výpadky paměti a nevědět. Jak Kundera píše v Nevědění, je to podmínka lidskosti vůbec, protože dokonalá paměť by s lidstvím neměla nic společného (Kundera se evidentně inspiruje Borgesovou povídkou Funes, muž se zázračnou pamětí, v níž titulní hrdina pod tíhou všech vzpomínek, kterým se nemůže vyhnout, umírá).

V Nevědění to nejlépe vysvětluje hrdinka Irena, která nakonec podlehne lákadlu návratu domů do Čech, aby na vlastní kůži a často bolestně zjišťovala, že ztracený čas nelze nalézt. „Je schopna podržet si z minulosti jen žalostný malinký kousek,“ píše vypravěč románu, „aniž kdokoliv ví, proč právě tento, a ne jiný, ta volba se u každého z nás děje záhadně mimo naši vůli a zájmy.“

Kundera jako by v těchto místech dával naději i romanopisci, který přece jen může docílit psaním něčeho takového, jako je zachycení derainovského malinkého kousku minulosti. Vracející se postavy však chtějí víc, chtějí úplné přivlastnění času, o nějž přišly, a s ním i nové zapuštění do místa, odkud odešly.

Esejista v pozadí, který tak rád jako demiurg-myslitel vstupuje do hry (Kundera a Havel mají v tvorbě skutečně mnoho společného), potom vnáší do toku románu ještě jiný odysseovský motiv, a tím je nostalgie, vykládaná etymologicky (Kundera miluje svůdnost etymologií) jako bolest po ztraceném hnízdě. Nevědění je v této rovině také disputací na téma, jak a jestli vůbec se lze této bolesti zbavit.

Před dvaceti lety se ještě zdálo, že emigrant Kundera opravdu mluví o touze po domově, který mu není cizí, ale který mu už není ani vlastní, protože příkop času nelze překročit a diskontinuita je nespojitelná, rána a prasklina nezacelitelné. Je to řeč o bolestivé touze po domově, který vzdor veškeré nemožnosti návratu zůstává spisovatelovou vlastí, jak je cítit z některých velmi empatických a milých citových vět: „Češi svou vlast milovali ne proto, že byla slavná, ale protože byla neznámá; ne proto, že byla velká, ale protože byla malá a nepřetržitě v nebezpečí. Jejich vlastenectví, to byl nesmírný soucit s jejich zemí.“

Chez-moi vyjadřuje význam doma: být doma je zde totéž, co být u sebe. Jako by jazyk sám v sobě rozporoval možnost mít domov, aniž bychom v něm zároveň byli u sebe, jako by podmínka domova byla spojena s časomístem já. Jenže to se právě v Kunderově románu neděje. Ke scelení domova a já nedochází. Chez-moi zůstává rozdělené stejně jako ve svém tradičním grafickém záznamu. U sebe můžeme být kdekoli, a přitom pořád ještě a vlastně nikdy nebudeme doma.