Loučení jednoho mudrce. Petr Zídek nad knihou Stanislava Komárka

Šíří svých zájmů připomíná Komárek spíš učence z doby osvícenství než dnešního profesora Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Wikipedie jej charakterizuje jako biologa, filosofa, spisovatele, autora esejů, básníka, romanopisce, etologa, antropologa a historika biologie. A tento výčet je ještě redukovaný. Za posledních dvacet let vydal Komárek téměř čtyři desítky knih, z nichž asi polovina jsou soubory novinových článků různých žánrů. To je i případ Zápisků z pozdní doby, kde najdeme texty z let 2014 až 2017.