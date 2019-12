Jogínský výdech. Sloupek Štěpána Kučery o nové knize Yuvala N. Harariho

Jak se například orientovat v postpravdivé éře? Zaprvé, radí autor, dávat přednost placeným médiím před neplacenými; a zadruhé, číst odbornou literaturu renomovaných profesorů (hned o dva odstavce dál ovšem zdůrazňuje i důležitost sci-fi tvorby, protože „v politice má kvalitní vědecko-fantastický film mnohem větší význam než odborný článek“). Harari zde poskytuje spíš úvody do problematiky; a především doporučuje oddat se buddhistické meditaci vipassaná, která jemu samotnému změnila pohled na svět.

Často se Harari vrací k tezím ze svých předchozích knih – ze Sapiens je to hlavně síla příběhů, které člověk vytváří a které následně utvářejí jeho; z Homo deus zase analýza našeho mýtu o svobodné vůli, která je přitom „vyráběna“ biochemickými mechanismy. A právě tyto teze, ačkoli je Harariho pravidelný čtenář nevidí poprvé, pořád patří k inspirativním „lekcím“.

Navíc autor nachází pro dokreslení svých myšlenek neokoukané příklady. Když například píše o budoucnosti práce v časech robotizace a umělé inteligence, kdy by řešením nepotřebnosti lidských zaměstnanců mohl být nepodmíněný příjem, připomíná, že pouhé materiální zabezpečení nezabrání společenskému neklidu, a že by tedy bylo nutné doprovodit ho nějakou aktivitou, kterou by lidé považovali za smysluplnou.