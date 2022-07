Esej Jana Géryka: Infrastruktury vážnosti. K protestům ekologických hnutí a takzvané klimatické žalobě

To znamená, že soudy posuzují soulad určitého jednání s právními předpisy, které jsou sice přítomně platné a normují naše jednání do budoucna, ale přijaty byly v minulosti, kdy byl kontext od toho dnešního odlišný.

Na investice do přechodu ke klimaticky šetrné ekonomice tak patrně dojde – jak je to u dlouhodobých projektů obvyklé – „až bude klid“. Ekologové však upozorňují, že jde o dilema do velké míry falešné. Pokud totiž z důvodu úspor nebudeme řešit ekologické problémy nyní, může tahle apatie do budoucna naše náklady radikálně zvýšit, a to nejen ty ekonomické. V klidu tak není dnešní nejmladší generace, které úkol podstatně snížit emise skleníkových plynů, zabránit dalšímu oteplování planety a zajistit její obyvatelnost zřejmě předáme velmi zběžně rozpracovaný a jen těsně před „deadlinem“.

Kniha francouzského filosofa Gillese Lipovetského Éra prázdnoty vyšla již v roce 1983, nicméně její poznatky o postmoderní personalizaci, která postavila do popředí „osobní realizaci a respektování subjektivní zvláštnosti a jedinečné osobitosti jakožto základní hodnoty“ a která vedla až k narcismu coby typické osobnostní charakteristice současného jednotlivce, jsou do velké míry stále platné. V jedné oblasti se však situace změnila.

Příkladem budiž poznámka překladatele a znalce českého prostředí Paula Wilsona k jeho návštěvě Prahy na konci listopadu 1989. Wilson vzpomínal, jak chodil „po Národní třídě a doufal, že za tímhle je snad víc než schopnost napsat krásná hesla“: „Já vím, že Češi umějí tahle hesla napsat, každý to ví, ale co to je – vtipný heslo? In the long run? Spíš mě zajímalo, co na těch heslech dokážete vybudovat.“