Úvod do praktické sociologie: Vzděláváním k nerovnostem a polarizaci společnosti

Žádoucí úroveň nerovností ve společnosti, případně výše investic do boje proti chudobě, je do jisté míry otázka hodnot. Pravice a levice se na odpovědích z definice neshodnou. Shoda by však mohla panovat ohledně rovnosti šancí a toho, že nerovnosti by měly odrážet hlavně individuální snahu a schopnosti jednotlivce.