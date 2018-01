Raimund Paleczek ve své kanceláři v Sudetoněmeckém domě s nadsázkou říká, že se bojí, že zas pro muzeum dostane dar, kvůli kterému bude muset zasahovat do již vyprojektovaných vitrín. Ve skutečnosti rád nahradí dobré předměty ještě lepšími. Muzeum dostává poslední dobou i několik darů denně, včetně celých sbírek.

Paleczek žije v Mnichově, narozený je v Porýní. Jeho předkové ale sloužili na jihu Čech u Schwarzenbergů coby lesníci. Právě dokončil texty, které uvádějí jednotlivé tematické celky expozice. Sudetoněmecké muzeum bude mít popisky v němčině, angličtině a češtině. Když do něj vejdete, na stěně nejdříve spatříte interaktivní abecedu. Třeba pod E je Etrich Taube, Etrichův holub, což bylo jedno z prvních letadel. Se strojil ho český Němec – Igo Etrich od Trutnova.

Michael Henker je matador bavorského muzejnictví. Byl u zrodu více než patnácti muzeí. Teď své zkušenosti dává do služeb toho Sudetoněmeckého. Na jedné z mnoha prezentací pro veřejnost prohlásil: „Muzeum je výrazem kultury vzpomínání. Kolektivní vzpomínání v muzeu vzniká výběrem. Nemůžete předvést všechno, musíte zaostřit pozornost na určité jevy a ty ukázat pomocí předmětů. Úkolem muzea je rozmluvit artefakty. Vyprávět příběhy, které dohromady dají narativ. V našem případě vyprávění o sudetských Němcích a jejich vlasti.“

O vlasti, ve které se používaly dva jazyky. V různých dobách se o stejné vlasti v jednotlivých jazykových skupinách vyprávěl trochu nebo hodně jiný příběh. Ve 21. století a v Evropské unii si lze rozdíly v českém a německém vyprávění užít. Co bylo dříve konfliktní, je dnes poučné.

Dvě třetiny nákladů na nové muzeum nese Svobodný stát Bavorsko, jednu třetinu berlínská vláda. Budovu staví bavorský stát. Muzeum má oporu v zákoně o vyhnancích. Úkolem je vytvořit stabilní institucionální bázi pro sbírky a bádání týkající se kultury sudetských Němců. Českým Němcům dosud chyběla centrální vzpomínková instituce, existují jen muzea Chebska (ve městě Marktredwitz) a Jablonecka (Neugablonz).

V Mnichově se v pěti výstavních oddílech ohledává slovo vlast. Nejdřív se řekne, kde domov ležel a jak se v něm po staletí žilo. Pak muzeum ukáže, jak všechny samozřejmosti a jistoty vyletěly do povětří. Nakonec bude možné sledovat poválečný život sudetských Němců a jejich vztah ke staré vlasti.

Kdyby Sudetoněmecké muzeum vznikalo před dvaceti lety, bylo by určitě jeho hlavním tématem vyhnání. Také by se asi v symbolické a morální rovině snažilo vítězit nad Čechy. Doba se ale změnila. Sudetští Němci zmodernizovali své vyprávění o historii. Chtějí být vnímáni jako mimořádně kreativní společenství s vlastní kulturou, oslovit hlavně německou společnost, která je přijala.

Dnes, po odchodu většiny těch, pro něž bylo vyhnání celoživotním traumatem, vzniká muzeum, které bude v německém kontextu fungovat jako místo, kde se prezentuje kultura jedné z mnoha skupin s kořeny mimo současné Německo.

Rychlá prohlídka

Muzeum se prohlíží odshora dolů. Jako první, když vystoupíte z výtahu, uvidíte historickou mapu Evropy stylizovanou coby ženská postava s českými zeměmi v srdci. Příhraniční hory budou vymodelovány jako reliéf z různých kamenů. Čedič, žula, pískovec a další. Reliéf vytváří kamenická škola. S výběrem hornin poradila univerzita v Mnichově.

Následně v části nazvané Vlast? dostanete základní historickou informaci napříč staletími. Hotová je počítačová aplikace se všemi obcemi, kde čeští Němci žili, včetně základních informací a umístění na mapě. Pokud někdo zná rodnou ves své prababičky, zjistí třeba, že v ní před válkou žilo 400 Němců, 20 Čechů, v obci byla továrna na umělý kámen, mlýn, pila a tři hospody. V nejvyšším patře bude také informace o náboženském životě českých Němců včetně topografie poutních míst.

O patro níže je u slova Vlast pro změnu vykřičník. Na předváděcím molu bude k vidění defilé výrobků. Od punčoch přes hudební nástroje a jabloneckou bižuterii po ohromnou motorku Böhmerland. V zákoutích najdete téma spolkového života, školství, literární kavárnu, ukázky divadelního života. Bude to patro dobře zabydleného domova, i s databází vynálezců a jejich patentů.

Když sejdete další schody, dostanete se do oddílu konce samozřejmostí. Na začátku jsou dva typy jízdních kol, které se vyráběly v českých zemích před koncem monarchie: Slavia a Germania. Každé míří jiným směrem. Konflikt se ukazuje téměř vtipem. Život v Rakousku má barvu žlutou, Československo je v barvách trikolóry, nacismus v zelené uniforem německé armády. Totiž poté, co bylo československé pohraničí odevzdáno Hitlerovi, čeští Němci v těchto uniformách strávili naprostou většinu svého času – až do německé válečné porážky.

Když sestoupíte o další patro níž, uvidíte muzejní objekt, který má ukázat všední lidskou existenci vyhozenou do povětří. Ve vzduchu se vznáší židle, trakař, kufr, v prostoru visí kusy oblečení, rámované obrazy příbuzných, nádobí. Ztráta domova, nucené vysídlení, odsun, vyhnání. Informační panely ukazují sběrné tábory, bílé pásky s černým N jako Němec, plakáty vyvěšované v Německu, kde byly vyfotografovány ztracené děti.

Poslední oddíl muzea má u slova Vlast zase otazník. Ukazuje nový začátek, ne zrovna lehkou, ale nakonec úspěšnou integraci českých Němců v Německu a jejich vzpomínání na starou vlast. Z nejspodnějšího podlaží se vstupuje do kavárny s terasou a hezkým výhledem na Mnichov.

Ústecký projekt v nedohlednu

Po otevření Sudetoněmeckého muzea se u nás určitě najde pár lidí, kteří na něj budou nadávat. Ostatně i mezi sudetskými Němci budou takoví. V České republice se ale potom bude muset připomenout, že v Ústí nad Labem vznikal náš projekt muzea českých Němců. Před tím mnichovským měl náskok několika let. Budoucí muzeum získalo budovu, protože byl zájem opravit ji za evropské peníze. Za další projektové peníze vznikl obsah. Když měla nastoupit státní vůle a měly působit státní prostředky, projekt zkrachoval. Expozici kdysi na návštěvě v Německu slíbil už premiér Nečas. Ministr kultury Herman se jímavým projevem prezentoval na sudetoněmeckém sněmu. A pak neudělal nic pro institucionální a finanční posílení obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, která se o ústecké muzeum pokoušela a která se od svého založení z více než 80 % financovala z grantů. Herman omezil své ministerské úsilí na to, že se po několik let zabýval výměnou na místě ředitele.

Blanka Mouralová

FOTO: Libor Zavoral, ČTK

Nakonec společně s několika lidmi z Ústí zvítězil, totiž nechal uvláčet zakládající ředitelku Blanku Mouralovou, která do projektu dokonce půjčovala ze svého. Nový ředitel, historik Petr Koura, byl nějaký čas po nástupu do funkce prakticky neviditelný – na rozdíl od Mouralové, která muzeum neustále někde propagovala, jako to činí lidé z Mnichova. Teď Koura oznámil někdejší ředitelce, že nárok na peníze, které půjčila Collegiu Bohemiku, aby přežilo, považuje za údajný.

Co uvidíte v září v Sudetoněmeckém muzeu, je už skoro jasné. Co bude k vidění v Ústí, bylo před třemi lety ještě jasnější. Jenže na muzejní budově opravené za 430 miliónů korun z velké části z evropských peněz už místy oprýskává fasáda. Sudetoněmecké muzeum obkládají vápencovým kamenem bavorského původu, který si prý do svých domů objednávají i bohatí Číňané, protože jsou přesvědčeni, že co je německé, je solidní. V Ústí nad Labem v muzeu opraveném z evropských peněz je žula z Číny. Sudetoněmecké muzeum se naplní a otevře, hned jak se dostaví. Časem chytí patinu. Neoprýská.