Nedávno vtipálci z tohohle serveru postoupili na další úroveň šibnutosti. Vytvořili úplně novou kategorii porna pro pandy. Pod záminkou pomoci vymírajícímu savci, který se jen neochotně rozmnožuje, vyzvali lidi, ať se natáčejí při sexu v pandích kostýmech, aby to pandy rozrajcovalo.

Proč o tom píšeme v seriózním médiu? Jednak proto, abychom měli oficiální důvod podívat se na lidi souložící v pandích kostýmech, a druhak proto, že jde o projev největší revoluce v dějinách lidstva.

Jestli jste si doteď mysleli, že největším objevem od vynálezu knihtisku je elektřina, spalovací motor nebo internet, byla to chyba. To, co postupně mění lidstvo od základu, je funkční antikoncepce. Po celá tisíciletí byl sex krvavě vážnou záležitostí, která hrozila tím, změnit člověku budoucnost, způsobit mu neštěstí nebo štěstí, určit mu navždy partnera, případně ho zabít (při porodu nebo nemocí). Fatálnost sexuálního aktu řeší staré mýty, prakticky veškerá literatura, upozorňují na ni (v dětem přístupných obrazech) pohádky. Dodnes ji máme v podvědomí a ještě pořád se o ní točí filmy.

Jenže plíživá antikoncepční revoluce všechno mění. Krok za krokem, generaci za generací se ze sexu stává zábava, volnočasová aktivita bez následků, společenská hra. Pro důkazy nemusíme chodit na veselé pornoservery, máme aplikace, jako je Tinder, a studie o sexuálním chování mládeže. To se nemění rychle, ale mění se. Nebylo by se čemu divit, kdybychom se ještě dožili sportovních souloží na olympiádě, sexuálních reality shows, vernisáží s překvapením či zákonného práva na koitální pauzu v zaměstnání.

Štefan Švec

FOTO: Milan Malíček, Právo

Co tahle postupná proměna udělá s lidstvem, nevíme. Kontrolovat sex byla pro všechny systémy nejpřímější cesta k podvědomí člověka. Konec takové kontroly může mít zajímavé následky, mnohem šibnutější, než je porno v pandím kožíšku. Pod tenkou slupkou lidské kůže je mazlavé čvachtavo a sahat do něj bolí. Pod tenkou vrstvou lidského rozumu se také odehrávají tajné, nehezké, ale podstatné věci. Zrovna je převracíme naruby bagrem.