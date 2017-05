Profesor Pavel Janoušek věnoval současné kritice několik jízlivých, poučených, desítkami let četby podložených esejů v Tvaru. Přečetlo si je pár set lidí. Osmdesát tisíc lidí si zato prohlédlo šestiminutové video 5 knih, které jsem nečetla na YouTube kanálu Svět podle Katky. Protože to je skutečná literární kritika dneška.

Do pekla prý kdysi sestoupili Vergilius, Dante – a teď tam můžete i vy. Stačí se ponořit do světa českých knižních youtuberů. Jsou jich desítky a ti nejúspěšnější oslovují tisíce pravidelných odběratelů. I ti průměrní s pár sty sledovačů ale dostávají recenzní výtisky čehokoliv, o co si řeknou. Jejich filmík uvidí násobně víc lidí, než kolik si přečte recenzi v Tvaru či Hostu.

A co se od knižních youtuberů o knížkách dozvíte? Nic. V lepším případě načrtnou děj a řeknou, že se jim to líbilo. Devadesát procent času prožvaní o sobě – jako mlýnek, ze kterého padá granulovaná debilita. Pěkné je, že se vůbec nestydí za to, že něco nečetli, že ničemu nerozumějí a že o tom přesto melou. Třeba Luboš Panda o Máchově Máji: „Na mě je tam tý lyriky strašně moc. Já nemám rád takový to mluvení o ničem… Já upřímně řečeno nerozumím tomu, proč je to tak úspěšný a vzácný… Já jsem o tom hodně přemejšlel a přijde mi, že možná čeština není na takovýhle lyrický psaní úplně vhodná.“ Vylízané prázdno is the new wisdom.

Co je potom důležité pro úspěch? Proč má Markéta ze Světa podle Marillee přes pět tisíc odběratelů, zatímco Maja Strawberry a její Knižní svět jenom nějakých sedmdesát? Obsah je stejný, rozhoduje technika. Marillee má slušnou kameru, umí stříhat a nešumí jí mikrofon. Důležité je a) být holka (první kluk, Ondrův knižní špajz, je s 1500 fandy až šestý nejsledovanější); b) mít bílé zuby; c) říct „já“ aspoň dvakrát za minutu; d) srozumitelně mluvit. I když tedy Nadi Ya (2224 odběratelů) má ruský přízvuk a Suzanne A. White (1641) uáčkuje.

Štefan Švec

FOTO: Milan Malíček, Právo

Ideální F. X. Šalda dneška je průměrně vzhledná mladá kost, která má za bratra smoothie mezi českými youtubery Jirku Krále. To je případ zmíněné Katky ze Světa podle Katky. Fanoušci otravné hnědovlásky se nepočítají v tisících, ale ve statisících. Ovšem zatímco video, jak měří IQ svému psovi, má 290 tisíc zhlédnutí a recept na cookies 285 tisíc, cokoliv o knížkách dosáhne průměrně k 60 tácům.

Knížky propadají, a proto i knižní youtubeři mezi Mishou, hráči Minecraftu a FattyPillowem vlastně jen paběrkují. To je na nich sympatické, přesto mi věřte: Před sledováním kanálů, jako jsou Luboš Panda, Ohanamon nebo Knihánkov, byste dali přednost té kolonoskopii.