Štěpán Kučera: Malé divy

Na cestu na Maledivy jsem si přibalil knížku Xaviera Romera-Friase Folk Tales of the Maldives z roku 2012, první ucelenou sbírku maledivských lidových pověstí. Autor bezmála třicet let zaznamenával kouzelné příběhy, v nichž z lebek umrlců vyrůstají kokosové palmy, na dně moře leží smrt i poklady a zlí duchové na sebe berou podobu krásných dívek.