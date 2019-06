Lucie Sieglová, Novinky

Protagonisty filmu jsou šestnáctiletí kamarádi Boris a Hugo, kteří si pořídí zbraň a založí video kanál s živým vysíláním, kde ohlásí, že v následující hodině spáchají sebevraždu.

Jak dlouho jste měl námět v hlavě? Jde o reakci na aktuální dění na internetu?

Inspirovala mě skutečná událost, která se stala rok před tím, než jsem začal psát scénář. Zůstalo mi to v hlavě. Tehdy se v Rusku zabili holka a kluk kvůli lásce a svůj záměr oznámili na Instagramu, kde postli fotku. Přemýšlel jsem o tom, i kvůli tomu, že jsem hodně času strávil na internetu, kde jsem začal rozvíjet ten scénář, námět.

Podle čeho jste volil charaktery Borise a Huga? Dvou znuděných puberťáků.

Pro mě bylo zásadní, že kamarádství jsem vždycky zažíval a vnímal tak, že jeden je ten klidný, zodpovědný a mající hranice, co a kam až může, a ten druhý je ten nezodpovědný, který ty hranice překračuje a posouvá. Myslím, že to je docela časté v pubertálním věku. V tomto filmu Boris je tím, který do toho jde a nepřemýšlí o tom, a Hugo je ten zodpovědnější. Ale když zjistí, že už ho ta hra nebaví a už s ní nechce mít nic společného, je už do ní namočený tak, že se nedá couvnout.

Dělají to i ze zvědavosti, jasně, i z nudy, ale nechci tím říct, že celá generace je znuděná. Takoví jsou jen tito chlapci.

Hlavně jsem do toho nechtěl tahat sociální rozměr, nechtěl jsem vést diváka cestou, že by si mohl na konci odpovědět, proč zrovna oni dva to udělali. To pro mě nebylo důležité. Nechtěl jsem zodpovědět otázku proč.

Otázka, která mě zajímala, byla, jestli to opravdu udělají. Od toho se také odvíjí ten název Hra. Není to jen hra mezi nimi dvěma, ale i hra s divákem. Nějaká naivita a víra, kterou jako diváci máme, žene ten film dopředu.

Vždycky mě fascinovalo, proč se jako diváci díváme na live streamy, třeba jak někdo jí polévku. Proč se diváci v kinech dívají na film. I to je otázka, která pro mě v tom filmu byla důležitá. Protože to není jen film o těch dvou klucích, ale také o těch divácích, kteří ho sledují. S tím souvisí i komentáře, které jsou dost zásadní částí filmu.

Těch se tam objevila opravdu pestrá směsice. Od hecování, proseb, ať to kluci nedělají, přes nabídky pedofilů po sarkastické zprávy. To jste vymýšlel, nebo jste čerpal z internetových streamů?

Film jsme sestříhali, ale ještě jsme neměli komentáře, které jsem tam chtěl. Věděli jsme, že na tom bude hodně práce. A trvalo skoro půl roku, než jsme to všechno naanimovali. Vymýšleli jsme to s Kryštofem Melkou, kameramanem tohoto filmu. Dělali jsme je týden v kuse, myslím, že se tam objeví 650 komentářů.

Nejzásadnější na té práci bylo to, že jsme museli vytvořit charaktery, které mají různý způsob uvažování. Ano, čerpali jsme z internetu, ale většinu těch komentářů jsme si vymysleli.

Nechtěli jsme vůbec moralizovat, šlo nám o to, že anonymní diváci, kteří jsou na té druhé straně obrazovky, kteří to pozorují, jsou různí. Někteří jsou fakt zlí, někteří dávají nějaké nabídky, další hecují a někteří jsou empatičtí, ale nemůžou nic dělat.

Neměli rodiče těch dvou herců problém s tématem?

My jsme si na to dávali pozor. Viděli jsme 140 kluků a postupně, jak se výběr zužoval, tak jsme se s jejich rodiči scházeli. A nevybavuji si, že by s tím měl někdo problém. Ale to bylo i tím, že jsme se s těmi rodiči i s kluky od začátku bavili, o čem ten film je, proč to tak je, proč to chceme dělat a proč je to důležité.

Ale překvapivě, když se točí film o násilí, tak s tím skoro nikdo nemá problém. Tento rok točím svůj bakalářský film, který je o intimitě, a s tím mají lidi hodně problém. Asi proto, že se jich to víc týká. Když se udělá film o sebevraždě, tak se jich to netýká. Překvapilo mě, že vlastně intimita je něčím problematičtější než to násilí. Možná kvůli tomu, že násilí je všude a lidé už jsou na to zvyklí.