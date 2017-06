Alex je mladý, ambiciózní televizní reportér. Ví, že se musí vždy dostat za každou cenu tam, kde se něco děje. Jednoho dne takhle pronikne do továrny, v níž se stala nehoda a odkud všichni ostatní utíkají. On a jeho kameraman Andrei ale chtějí ty nejlepší záběry. V momentu, kdy se ocitnou na ideálním místě, to střecha továrny nevydrží. Andrei umírá, Alex je zraněný.

Když se Alex vrací z nemocnice do redakce, o jeho fyzický ani psychický stav se nikdo z nadřízených moc nezajímá. Dostává okamžitě úkol: natočit o Andreiovi, kterého sám skoro neznal, nekrolog. Komu se jeho rodina otevře víc než tomu, kdo s nebožtíkem strávil poslední chvíle?

Alex se tak vydává z předvánoční Bukurešti na šedivé, vyprázdněné rumunské pobřeží Černého moře, do kameramanova domovského města. Nachází tu jednak jeho rodiče, ale i jeho rebelantskou patnáctiletou dceru.

Víc otázek než odpovědí

Rumunská režisérka Iulia Ruginăová svůj třetí celovečerní film vybudovala kolem témat, jako jsou rodičovství a důležitost otcovské figury v životě dítěte, ale dotkne se samozřejmě i uspěchanosti a povrchnosti mediální práce.

I když oněmi „breaking news“ z titulu nejsou tolik míněny zbrusu nové zprávy známé ze zpravodajství jako spíše informace, které Alex potřebuje do nekrologu a Andreiova dcera mu je nechce dát. Informace, jejichž postupné odhalování pomalu rozlamuje nedůvěru mezi oběma ústředními postavami.

„Čím více se Alex snaží dát dohromady střípky ze života muže, kterého sotva znal, tím víc ztrácí objektivitu a stává se součástí příběhu,“ říká Ruginăová. „Poháněn vinou za to, že na rozdíl od kolegy přežil, a ve snaze vykoupit mrtvého otce v očích jeho dcery pomalu zaujímá jeho místo.“

Jak onen televizní nekrolog dopadne? A jakmile se Alex začne stávat někým jiným, bude schopen konečně nahlédnout neuspokojivost vlastní novinářské existence?

Projekce filmu na MFF Karlovy Vary vám na obě otázky odpoví. Ale zároveň vás vyprovokují k mnoha dalším. Například: Co by o mně někdo cizí dokázal zjistit, kdybych náhle zemřel?