Mezi nimi má být letos například Uma Thurmanová z kultovních snímků Pulp Fiction a Kill Bill nebo držitel dvou oscarových nominací Jeremy Renner.

Organizátoři s přípravami festivalu pořádně pohnuli, blížící se svátek filmu je v centru Karlových Varů cítit na každém kroku. „V této chvíli jsme už téměř ve všech místnostech a kinosálech Thermalu,“ řekl šéf produkce karlovarského filmového festivalu Petr Lintimer.

„Festival připravujeme po technické stránce, kontrolujeme, v jakém stavu všechno je, testujeme projekce, zařizujeme kanceláře, press centrum, industry, programové oddělení, akreditační halu – to všechno je už v nějaké fázi připravenosti hotové,“ pokračoval. Dodal, že už jsou postavené i venkovní pokladny, rozvedena je infrastruktura, připraveny jsou rovněž počítače.

Ještě se pracuje



Před hotelem Thermal už stojí na svém místě kulisy. Mezi dvěma sochami v podobě hlavních festivalových cen je schodiště a nad ním obří reflektory. Nechybějí nápisy nad vchodem upozorňující na letošní 52. ročník MFF. Na stěně hlavního kinosálu Thermalu visí velkoformátový plakát ležící osoby na trávníku s fotografií Rudolfa Hrušínského před obličejem. Pod sálem se již přestavuje bufet.

„Pracuje se na venkovní a vnitřní výzdobě festivalu, už je vidět i noční osvětlení hotelu Thermal. Jsou postaveny všechny věže v řece Teplé a teď se na ně budou dávat boardy. Jedeme prostě podle harmonogramu, který máme nastavený,“ dodal Lintimer.

„Když už vidím, že stavějí kavárnu na parkovišti hotelu Thermal a začne se brzy stavět koncertní pódium a zázemí, tak bych to odhadl na tři sta lidí,“ poznamenal. Zdaleka ale není vše hotovo.

„Zbývá ještě, abychom šli do všech dalších kinosálů, tedy například do divadla, Národního domu, kina Drahomíra a do kina Čas. Půjdeme tam v sobotu, v neděli a v pondělí, abychom tady nenarušovali tolik hotelový provoz,“ konstatoval Lintimer, podle něhož se ne všechno připravuje jako přes kopírák jako loni.

Koberec raději do rezervy

„Přesouvají se některé aktivity partnerů festivalu. Máme rovněž některé nové partnery, kteří se tu prezentují, takže bude spousta nových věcí, ale ty budou teprve vznikat,“ dodal šéf produkce.

Začnou se postupně pokládat kilometry červeného koberce, ale ne všechny najednou, část zůstane v rezervě pro případ špatného počasí, které by mohlo jeho podobu před vchody do kinosálů znehodnotit. „Máme ho každý rok dva a půl tři kilometry. Musíme během festivalu koberec před hlavním vstupem nebo před divadlem měnit,“ vysvětlil Lintimer.