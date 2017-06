V jejím celovečerním debutu Drobné si nechte, který nedávno třemi oceněními zabodoval na prestižním newyorském festivalu Tribeca, sledujeme Davida, syna z bohaté rodiny, který natáčí experimentální filmy a lítá z průšvihu do průšvihu.

Jeden z nich ho zavede až k soudu, který mu nařídí navštěvovat terapeutickou skupinu. Právě na ní potkává upovídanou Sarah. A my sledujeme jejich vztah od složitých začátků přes prvotní zamilovanost i první krizi…

Co je na filmu Drobné si nechte jiné? Co je to, co v jiných romantických komediích nenajdete? Předně oba hlavní hrdinové trpí poruchou autistického spektra a jejich hledání lásky je do značné míry spojeno i s hledáním vztahu k sobě samému a své „nenormálnosti“.

„K tématu jsem dospěla přes představitele hlavní role Brandona Polanskyho,“ prohlásila Rachel Israelová pro server Women and Hollywood. „Známe se dobrých patnáct let. I on má poruchu autistického spektra a náš film je inspirován jeho vlastními potížemi najít a udržet si lásku. Ostatní charaktery jsem pak našla v autistické komunitě na Manhattanu, kde Brandon potkal svou první přítelkyni. Jsou to všechno skvělí lidé. A já se stala úplně posedlou tím, dostat je na plátno, protože takové postavy jsem nikdy v žádném filmu neviděla.“

Problém je, že aby se David do Sarah opravdu zamiloval, musí začít mít rád i svůj hendikep, musí přijmout sám sebe a vzdát se touhy zapadnout mezi ty takzvaně „normální“.

Přijde happy end před cizími lidmi?



A co bylo podle režisérky na procesu výroby filmu Drobné si nechte to nejhorší?

„Jednoznačně čekání, až se nám povede nashromáždit peníze. Lidi, které jsem chtěla natáčet, jsem měla vybrané ještě před vznikem scénáře, takže jsem se jenom bála, abych o ně nepřišla. Největší úleva se dostavila v momentě, kdy jsme si řekli, že do toho půjdeme, i když se nám ty poslední finance nepodaří sehnat. Stanovili jsme si datum startu natáčení a všechno k němu začali směřovat. A i peněz jsme nakonec měli dostatek.“

Jedním z žánrových pravidel romantických komedií je happy end ve formě vyznání lásky, ideálně někde na veřejnosti, před cizími lidmi, aby se mu dodala příslušná závažnost. Zda bude mít podobný konec i tak trochu jiná romance Drobné si nechte, se můžete přesvědčit v rámci hlavní soutěže karlovarského festivalu, který letos startuje už 30. června.