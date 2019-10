Praha nabídla Gottově rodině, že na počest zpěváka nasvítí Petřínskou rozhlednu

„My jsme nabídli rodině, že bychom na památku Karla Gotta v čase festivalu rozsvítili Petřínskou rozhlednu zlatou barvou, momentálně čekáme na odpověď,” uvedl Hřib.

Festival videomappingu bude probíhat v metropoli od 10. do 13. října. V pátek 11. října se s Gottem bude loučit veřejnost na Žofíně, den na to se bude konat zádušní mše ve svatovítské katedrále.

Fontána či most

Hřib nechtěl předbíhat, jaká místa by mohla být po zesnulém zpěvákovi v Praze pojmenována.

„S rodinou vybereme místo, které bude nést jméno Karla Gotta. Je důležitý kontext, mělo by to být něco, co má vazbu k hudbě nebo ke zpěvu, je otázka vazby na Prahu 5, kde Karel Gott žil,“ uvedl Hřib na Primě.

„Je to nutné nejprve probrat s rodinou. Potom oznámíme výsledek. Mělo by být hotovo do konce října,“ dodal a připustil, že jedním z návrhů je např. i zpívající fontána.

Nacher namítl, že Gott nebyl jen zpěvákem, ale i silnou českou osobností. „On spojoval nejen generace, ale i lidi mimo ČR. Připomínají si ho lidé v zahraničí. On pomáhal i umělcům, kteří si nemohli vydělávat,“ připomněl.

Na jeho památku by se proto podle Nachera mohl pojmenovat most. „On spojoval lidi a spojoval je více než 60 let. Ale platí to, co řekl pan primátor. Nejprve je nutné dohodnout se s rodinou,“ dodal.

Čestné občanství nezíská

Čestné občanství Gott in memoriam od hlavního města nezíská. „Čestné občanství u nás v Praze bohužel nelze udělovat in memoriam. Ale pojmenování veřejného prostranství bude důstojnou připomínkou Karla Gotta. Karel Gott coby zlatý hlas z Prahy již má ocenění od Prahy, stříbrnou medaili,“ uvedl Hřib.

Nacher namítl, že by se ustanovení, podle kterého nelze Gottovi udělit česné občanství in memoriam, mohlo změnit.