Woody Allen slaví 85 let. Génius absurdity, kterého málem zničilo MeToo

To platilo do roku 2018, kdy přišly hysterické útoky hnutí MeToo. S razancí bolševických tribunálů začalo MeToo soudit a trestat bez důkazů. Woody Allen mohl stokrát opakovat, že adoptivní dceru bývalé partnerky nezneužíval a policie už dávno vše vyšetřila a odložila. Nebylo to nic platné, důkazy MeToo nezajímaly - po čase se jim skutečně podařilo zničit Allenovu kariéru v USA.

Allen se pak přesunul do Evropy. Natočil Festival pana Rifkina, který jde v lednu 2021 do českých kin. Na jaře ale hlavně vyjdou v češtině jeho paměti pod názvem Mimochodem.

Překladatel Michael Žantovský o nich řekl: „Je to upřímný, zábavný, skvěle podaný a bohatý životopis složitého umělce. Na každé stránce najdeme fór, vzpomínky jsou plné jeho kafkovského absurdního humoru, který je nám velmi blízký. Ale přes všechen vtip jsou jeho paměti vlastně dost smutné. Woody Allen má velmi špatné mínění sám o sobě i o světě a na rozdíl od ostatních lidí to neskrývá. Druhý důvod, proč je to vlastně smutné čtení, je ten, že se velmi věnuje případu údajného zneužití Soon Yi. Přestože se ten příběh odehrál před pětadvaceti lety, Woody Allen byl vyšetřován a zbaven všech obvinění ze zneužívání a nakonec si adoptivní dceru Mii Farrow vzal za ženu, je poznat, že to dodnes cítí jako velkou křivdu.“