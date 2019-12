Teorie velkého třesku odešla jako vítěz. Byla nejsledovanějším seriálem v Americe

Poslední díl The Change Constant/The Stockhom Syndrome letos vytvořil absolutní rekord pro epizodu seriálu - měl v klasické televizi skoro 25 milionů diváků. K tomu je ale třeba přičíst ještě miliony lidí, kteří se dívají na internetu nebo si seriál stahují později.

Na druhém místě v žebříčku epizod je únorový díl The Donation Oscillation se sledovaností 18,85 milionu, dále epizoda The D&D Vortex (18,23 milionu) a The Meteorite Manifestation (18,18 milionu). Mezi další úspěšné seriály v USA patří po Teorii velkého třesku NCIS, Mladý Sheldon a Hra o trůny. Žádný díl ale nepřekonal hranici 18 milionů diváků.