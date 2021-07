Suchánek: Díky komedii Večírek jsem objevil geniální schopnosti hereckých hvězd

Všichni jsou osobnosti. A nejen “herecké”. A mají tolik talentu, zkušeností a intelektu, že vědí, že by se to jinak rozpadlo. I lidsky. Takže buď věřili v mé schopnosti, nebo jsou slušně vychovaní. Abychom mohli mít tolik hvězd stále pohromadě, museli jsme natáčení vtěsnat do minimálního počtu dnů. Já neměl na každého tolik času, kolik by si zasloužil, a za sebou tikající hodiny. A oni měli strašně textu, dlouhé scény a proti sobě diktátora. Chci “chodit do práce” s lidmi, které mám rád. Proto jsem si je vybral. A oni mi to vrátili trpělivostí a ochotou. Je to klišé, ale já ten pocit mám.