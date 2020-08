Režisér Vít Klusák: Filmy dělám hlavně pro sebe

Jak se vám líbí na Letní filmové škole?

Protože jsem tu s dcerou, máme takový svůj vlastní festival. Je to pro nás vzácný a dost výjimečný čas, protože spolu nežijeme a Julie za námi jezdí do Prahy. Také mě baví, že je to jiné. Když jsem Julii, které je jedenáct let, vzal na Havelkův film Vlastníci, strašně mě potěšilo, že takovou ukecanou tragikomedii chytila a že se u ní smála. Je zážitek vidět, jak nám roste pod rukama.

Inspirují vás díla, která jste viděl na Letní filmové škole?

Přiznám se, že mě spíš baví potkávat se s publikem. Jelikož je to festival pro mladé lidi a studenty, kteří se zajímají o složitější filmové útvary, vznikají na festivalu často polemické debaty.

Pak třeba v noci potkám partu lidí, kteří mají děsnou potřebu mi vykládat o tom, co je na mých filmech bavilo a štvalo. To je pro mě cenná reflexe, protože na ulici se mi to nestane.

Jaké to je, když film vytváříte a pak přijde do kontaktu s diváky?

Takhle jsem o tom nikdy příliš nepřemýšlel. Když děláte film, nesmíte moc brát ohledy na publikum. Vy jste jeho strůjcem i prvním divákem. Kdyby člověk pořád přemýšlel o tom, co tomu kdo řekne, tak to moc nepůjde. To bych ten film dělal pro všechny a pro nikoho, takže ho dělám hlavně sám pro sebe.

Jak se vyrovnáváte s tím, že někdo na vaši tvorbu reaguje agresivně?

To je riziko povolání. Nejsem nijak zvlášť odvážný, ale zároveň se nechci potýkat s pocitem studu za neodvážnost. Když jsem byl párkrát svědkem toho, že někdo fackoval svou partnerku na zastávce, tak jsem chvíli váhal, jestli se do toho vměšovat. Věděl jsem ale, že tam radši půjdu, než abych se další tři dny potýkal s pocitem, že se stydím sám za sebe. S filmy je to stejné. Tvorba nepřináší adrenalin z toho, že jsem chrabrý bojovník za pravdu, ale je to lepší cesta a menší utrpení než mít pocit, že jsem posera.

Když jste natáčel Český sen, tak jste dost odvážně vyšel mezi lidi. To jste se nebál?

Strašně jsme se báli. Také jsme na chvilku zdrhli. Má první žena Kateřina Šedá za mnou přiběhla a říkala, že se obává, že mi lidi vyrazí všechny zuby. Řekla nám, ať s Filipem Remundou okamžitě prcháme. Já měl v tu chvíli pocit, že asi ví, že se chystá nějaký lynč, tak jsme šli. Pak jsme si ale řekli, že nezbývá než se zase vrhnout do víru situace a nějak to zvládnout.

Přijde vám vaše práce akční?

Rozhodně to není usedlé zaměstnání. Potkávám lidi a zažívám situace, ke kterým by se běžný člověk nedostal.

Stalo se vám někdy, že jste se setkal s něčím mimořádně drsným?

Jednou jsme se s Filipem dobrovolně rozhodli opustit téma, které by ohrozilo naše rodiny. Oba jsme měli děti na cestě a přistál nám námět o obchodu se zbraněmi. Věděli jsme, že je to sousto, jež by řízlo do byznysu lidí, kteří se ničeho neštítí. Možná že kdybychom byli bez dětí, tak do toho jdeme.

Podle čeho si vybíráte témata dokumentů?

Lidé, kteří souvisle sledují mou tvorbu, vám řeknou, že mám tendenci si vybírat témata, která v sobě mají společenskou výbušnost. Nedělám to ale vědomě. Chápu, že si mohou myslet, že si sednu a řeknu si, co uděláme, aby se o tom všichni bavili, ale z toho bodu nikdy nezačínám. Nepopírám však, že jsem rád, když vidím, že film generuje nějakou společenskou debatu.

Máte nějaký dlouhodobý seznam námětů?

Pořadník témat, kterým bych se dál chtěl věnovat, nemám. Vlastně mě baví, že si mě některá témata najdou. Někdy jsou spouštěče mého zájmu dost pestré.

Občas mi někdo pošle nějaký námět o tom, co se děje u nich na vesnici. Hledisko aktuálnosti mě moc nezajímá. Je to taková těžko popsatelná alchymie. Teď mi shodou okolností další téma přinesla jedna reklamní agentura, což je dost atypické. Mohlo by to být zajímavé, ale je to teprve v procesu.

Řekl byste něco o filmu, který teď točíte?

Jmenuje se Jak bůh hledal Karla. Je to taková road movie po středověké katolické krajině. V kostce je to dokumentární fotbalový zápas, přičemž jeden tým je nejateističtější národ v Evropě, což jsme my, a na druhé straně jsou Poláci, kteří jsou nejkatoličtější. Z téhle energie ten film vyrůstá.

Na Letní filmovou školu jste přivezli svou kolekci oblečení, která má výtěžkem podpořit osvětu o sociálních sítích. Vyvolává však dost bouřlivé reakce. Myslíte si, že téma zlehčujete?

Jsem bytostně přesvědčen, že pakliže někdo chce nepřítele porazit, musí ho zesměšnit. Při natáčení dokumentu V síti jsme se nevyhýbali komediálním momentům, což bylo pro některé naše kritiky překvapením. Kdybychom to neudělali, tak bychom ty démony ještě více démonizovali a posilovali.