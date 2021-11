RECENZE: Švýcarská odpověď na české chcípácké filmy není hloupá, ale poněkud mdlá

Částečně autobiografický příběh sepsaný švýcarskou rodačkou do podoby scénáře vychází z dlouhodobých vztahů s Čechy a českou kulturou. Námět není vůbec špatný. Na jedné straně stojí otec emigrant, který si cení pouze peníze a společenské postavení, na straně druhé syn, který nemá švýcarskou naleštěnost a přetvářku rád, stále se hledá, a nakonec prchá daleko od autoritativního otce. Ztraceni v ráji do určité míry připomínají oblíbený subžánr českých tragikomedií, který kritika označuje za „chcípácké“ filmy.

Postava přísného otce se nestala karikaturou, později se odhalují její lidštější rysy a slabůstky. Jako mladý neměl nic, celý život zasvětil práci a poměrně slušně zbohatl. Své děti vychovává diktátorským stylem, nutí jim své hodnoty až příliš, protože nechápe, že lze být šťastný i jinak. Syna Eugena to vyžene do Prahy, kde provozuje rockový klub.

Celkem vtipná je otcova vymyšlená historka o tom, jak mu ublížili sovětští vojáci a od té doby má nemocnou nohu. Není to žádný chorobný lhář, jen vytuší, že Švýcaři tohle chtějí slyšet. Historka z „divokého východu“ dobře odpovídá jejich zmateným představám o Česku. Mnozí Švýcaři si dodnes myslí, že se v ČR píše azbukou a chodí tady po ulici gangsteři s kalašnikovy. Zkrátka něco mezi Ruskem a Albánií 90. let minulého století. Občasné vysvětlování známých okolností roku 1968 tak sice nepobaví, ale dá se pochopit jako logická daň za to, že příběh je určen i cizincům.