Od Světáků po Pelíšky aneb 10 českých filmů, které byste měli vidět

Režisér Jan Hřebejk v roce 1999 natočil dnes už legendární snímek vyprávějící o jedné české rodině a tom, co prožívá na konci šedesátých let. Ve filmu plném zábavných dialogů si zahráli například Jiří Kodet, Miroslav Donutil nebo Simona Stašová.

Jímavý snímek, který získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film, natočil v roce 1996 Jan Svěrák. Pojednává o postarším Františkovi (Zdeněk Svěrák), kterému zůstane na krku malý ruský chlapec Kolja (Andrej Chalimon). František, který rusky neumí, se ho snaží zbavit na úřadech, ale to mu nevyjde, a tak se o něj stará. Když pak ale o něj má přece jen přijít, najednou mu je to líto...

V roce 2003 natočil režisér Ondřej Trojan drama podle stejnojmenné knihy Květy Legátové. Hlavní roli obsadila Aňa Geislerová. Děj je zasazen do čtyřicátých let, tedy do doby protektorátu. Zdravotní sestra Eliška prchá před nacisty do horské vesnice Želary, kde s novou identitou předstírá, že je ženou horala Jozy. Opouští městský život a musí se naučit žít na místě, kde se zastavil čas.