Doyle z Profesionálů už zase vyšetřuje. V retro krimi z 60. let

Martin Shaw je divadelní a filmový herec, který začínal v šedesátých letech v britském televizním seriálu Coronation Street nebo v televizním filmu Hamlet. V roce 1971 ho pak Roman Polanski obsadil do tragédie Macbeth.

Koncem 70. let se stal agentem Doylem v kultovním seriálu Profesionálové, kde vytvořil akční dvojici s Lewisem Collinsem (Bodie). Lidé si je často pletli - Doyle byl ten kudrnatý.

Seriál byl nesmírně populární, ale faktem je, že Shaw už pak nemohl udělat nic, čím by Doyla překonal. Hrál sice dál, ale nedostával role ve filmech, které by se proslavily mezinárodně a mohly zastínit Profesionály.

Ve dvaasedmdesáti se Martin Shaw vrátil na televizní obrazovky v kriminálním dramatu zasazeném do Anglie 60. let. Hraje drsného, neúplatného a spravedlivého inspektora George Gentlyho, bývalého vojáka. V jeho době neexistují pouliční kamery, počítače, DNA analýza a podobné serepetičky. Inspektor musí postaru vyslýchat svědky a občas někomu nafackovat. Seriál je pohledem do drsné éry, kdy lidé ještě osobně poznali válku a skutečnou chudobu. A uznávali úplně jiné společenské normy.