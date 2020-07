Dokumentaristka Jana Počtová: Natáčení bylo nejkrásnější dobrodružství

S tak dlouhým výšlapem do takové nadmořské výšky, kde už máte jen padesát procent kyslíku, jsem ale moc zkušenosti neměla. Trpím těžkými migrénami, takže jsem se obávala, zda to zvládnu. Jela jsem s nabitou lékárničkou. Nakonec mi ale v Pákistánu bylo lépe než tady. Akorát jsem si vždycky musela dvakrát rozmyslet, zda půjdu na záchod, protože i při takové zdánlivě banální výpravě se člověk opravdu zadýchal.

Trénink bych tomu úplně neříkala. Když jsem nabídku přijala, říkala jsem si, že třeba půl roku před cestou začnu alespoň natvrdo běhat. Nakonec jsem do poslední chvíle nevěděla, zda na natáčení seženeme peníze. To se podařilo pouhé tři týdny před bezpodmínečným odjezdem.

Vzpomínala jsem na Petřín a smála se své naivitě. Ale dala jsem to. Zpětně na to nahlížím jako na nejkrásnější dobrodružství mého života.

Došla jsem do základního tábora a můj kameraman, o deset let mladší vysportovaný kluk, vylezl až pod první výškový tábor skoro do šesti tisíc metrů. Určitě by byl schopen vylézt i výše, ale neměli jsme na to povolení a v prvním výškovém táboře nebylo volné místo na přespání ve stanu.