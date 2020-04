Black Widow neuvidíme dřív, než otevřou americká kina

Co bude s celým filmovým průmyslem ještě dlouho poté, co skončí všechna opatření v souvislosti s pandemií koronaviru, je doslova a do písmene ve hvězdách. Nejde totiž zdaleka jen o to, že jsou kina zavřená teď, byť to samozřejmě postihuje velmi drasticky všechny producenty, distributory i další pracovníky v oboru.