Zpěvák skupiny Spirituál kvintet zemřel na zánět zubu, bál se jít k lékaři

Podle odborníků se lidé mnohdy bojí, že by se v nemocnicích nakazili koronavirem, a tak do nich nechodí. Část tam nejde také proto, že nechce lékaře obtěžovat svými problémy, když mají dost práce právě s aktuální nákazou. To vede k tomu, že lidé umírají doma, nebo si volají záchranku, až když jim nemohou lékaři pomoci.